















桃園機場查獲出境旅客未老實申報的超額台幣，每年，只能全數發還，成為洗錢漏洞。今天新法實施，未來不管什麽錢，沒老實申報，查到的超出的都將全沒收洗錢防制法新制28號上路，未來不管外幣或台幣，只要申報不實遭到查獲，超出部份將全數沒入處分。此外，鑽石、寶石、白金也在這次倂入，總價值不得超過50萬台幣，今天是實施首日，許多民眾還是搞不太清楚。==旅客==（出國可以帶台幣帶多少錢)10萬10萬 10萬喔(超過呢)課稅 還是罰錢吧==旅客==（超過)10萬要申報吧沒申報就全部沒收==旅客==10萬要申報 不然會沒收現在聽同學講才知道以去年1月10號，桃園機場查獲港籍旅客攜帶超額台幣1247萬元為例，過去是將所攜超額新台幣全數退運，而新制上路後，超過10萬元部分，也就是1237萬元將全數沒收。==關務署台北關稽核 李寶倫==現在通通依照新的洗錢防制法新台幣超過10萬元的話沒有申報或申報不實超過的部份都將沒入處分根據統計，桃園機場過去3年，查獲出境旅客未申報或申報不實超額台幣，每年超過新台幣1億元。而針對過去少數投機集團利用出境攜帶超量台幣被查獲，沒有罰則全數發還的漏洞，即日起新法上路，未來不管什麽幣種，只要沒有申報或申報不實遭到查獲，超出的部份都將全數沒入處分。記者 詹淑雲 桃園報導