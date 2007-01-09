明天是蘋果公司iPhone手機正式上市滿10週年紀念日。這十年來，從結合多功能的行動電話一直在發展，，iPhone改變人類用手機的習慣，也寫創新歷史。



還記得這一款手機嗎？2007年1月9號，由蘋果公司創辦人"賈伯斯"，發表第一代iPhone、並且在6月29號正式發售，iPhone手機在這個月29號，將正式邁入上市第10週年。



==蘋果公司創辦人 賈伯斯(2007.1.9)==

第二種(改變人類生活產品)是

有革命性的行動電話



當年賈伯斯表示，希望能打造一款結合手機、iPod媒體播放器跟上網的行動設備，憑藉著獨特的觸控螢幕顯示，跟內建軟體，以及讓消費者方便使用的螢幕滾動流覽模式，再加上能輕鬆上網、使用音樂、照相與讀取圖片功能，第一代的iPhone迅速成為智慧型手機發展的定型範本。



==蘋果公司創辦人 賈伯斯(2007.1.9)==

我們將使用一種指向裝置

是我們與生俱有的

我們出生時就有十個(指頭)

我們要用我們的手指

用我們的手指來觸碰這個

我們創造了一個驚人的

稱為"多點觸控"新技術

應用起來就像在施魔法



之後推出的App Store，改變了使用跟銷售傳統應用程式的模式，讓許多手機廠商、電信業者，也比照相同模式，提供數位內容下載銷售服務，同時帶動周邊產品銷售市場，讓手機從傳統通訊，加入多元應用功能，進一步改變人類生活習慣。



隨後蘋果公司推出一代又一代新機種，除了改變造型，由原本塑膠機身，改為金屬邊框、前後玻璃機身外，也在功能上不斷創新，到iPhone 4S時，更發展出內建在系统中的人工智能"siri"。



儘管當年許多人並不看好iPhone發展，但根據市調公司eMarketer統計，目前已有超過3分之2的美國人，使用智慧型手機，iPhone到目前為止，也已賣出超過10億台。



記者 陳詩童 報導