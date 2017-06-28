美股三大指數全面下跌，其中科技股跌深，連帶台股今天開盤下跌52點；尤其台積電、鴻海、台塑等權值股走弱



今天因為電子、半導體等類股重挫，僅紡織、水泥、鋼鐵類股、撐在紅盤之上。台積電今天開低走低，有分析師表示，台股成交量縮減是多頭大漲後的整理。