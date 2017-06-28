內輪差及視野死角 大型車轉彎易釀禍公視 (2017-06-28 00:00)
大型車轉彎時因死角，常傳出與機車騎士擦撞的車禍, 為提升安全，交通部原已規定今年新出廠的新型式大客車須加裝行車視野輔助系統，而從明年元旦起，新出廠大客車和大貨車，還要有轉彎、倒車的警報裝置。
公車打方向燈準備轉彎，從車外就可以聽到嗶嗶的警示聲，這是為了要提醒民眾注意，而交通部26號公告實施新修正的「車輛安全檢測基準」，從明年元月起，新出廠大客車及大貨車，都要全面強制裝設轉彎和倒車警報裝置，不過不少公車業者，早已自行安裝。
==仁友客運總經理 李銘淦==
我們都已經全面加裝了
那當然除了說
提高我們駕駛的安全性
那也讓路人知道說 車子過來了
它會有聲音的提示
那轉彎 還有倒車的時候
駕駛可以更安全的防禦駕駛啦
==豐原客運經理 羅乙棋==
其實我們現在除了方向燈
就是會再加蜂鳴器
就是以聲音來警示
這個其他用路人可以注意
這個公車靠站的 行車安全的部分
現行的「車輛安全檢測基準」規定，從今年元旦起，新出廠的新型式大客車都須加裝行車視野輔助系統，駕駛可透過車內螢幕監看車輛周邊影像全景，而轉彎和倒車警報裝置目前僅強制砂石車安裝，但從明年起，新出廠大客車及大貨車都必須全面安裝，民眾認為，這樣的規定，可以讓機車族更安全。
==民眾 鄭小姐==
白天的時候其實
那個方向燈不容易被看到
那如果有警示聲的話
就會提醒用路人
不管是行人還是機車 都有幫助
民眾和公車業者認為，從視覺和聽覺都能提醒其他用路人，一定能提高行車安全，降低車禍發生，不過有些業者早在10年前就自行加裝相關安全裝置，認為政府的法規推動似乎慢了一些。
邱植培 彭煥群 台中報導
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