工會團體陳情 籲訂「防災假」保障勞工公視 (2017-06-28 00:00)
進入夏天也是颱風季節，颱風天就算停班停課，還是有勞工被雇主要求必須冒著風雨出門上班，多個工會團體今天到勞動部前抗議，要求政府儘速立法規定「防災假」，保障勞工生命安全。
颱風天，風大雨大，人都站不穩，還是被雇主要求要去上班，這種經驗，資深的專櫃小姐，感受最深。
==專櫃暨銷售人員產業工會理事 董仲珍==
必須要去遵守樓管們的通知
什麼時候上班
什麼時候才可以早退
但是通常他們要上班的時候
也許可能風雨還是很大
雖然「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」明訂，勞工因天災不能出勤，雇主不能視為曠職，宜不扣薪，但勞工團體批評，這個規定沒有強制力，有護理師說，表面不扣薪，卻變成勞工欠公司上班時數。
==北市聯醫企業工會總幹事 張喬瑜==
對護理人員放颱風假這部份
我覺得其實沒有很友善
就是他們會跟你說
表面上不扣薪 但是其實當日
你如果沒有去上班
就是扣時數 他會讓你欠醫院8小時
家樂福工會也批評，颱風天就是雇主賺颱風財的時間，勞動部應該加速立法訂「防災假」讓勞工也能比照公務員，停止上班。
==家樂福工會理事長 籃世華==
重點是 我覺得立法要快一點
工會團體在勞動部外貼上連署書，並指出目前立法院有6個防災假的提案版本，問勞動部態度為何?
==勞動部勞動條件司科長 茆昔文==
各行業的性質不同
還有民生服務的需求
其實各界的意見還是很分歧
勞動部解釋，目前其他各國都沒有這種假，而且各行各業情況不同，立法明定影響太大，有找過勞資雙方及地方政府、學者討論，但各界聲音不同，還在研議當中。
許恆慈 謝其文 台北報導
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