















台北市不動產市府表示房價已經止跌回穩，但對於台北市民來說，仍要不吃不喝十五年才買得起房子。另外在店面買賣部分去年由忠孝商圈稱王、信義商辦則是全台北市最貴的辦公商圈。台北市去年全市不動產市場動態年報，總交易件數前三名分別是中山區、內湖區、文山區，整體而言交易量呈現逐年下滑的狀態。==台北市地政局地價科科長 潘依茹==中山區來說 因為它的交易型態大多是以住宅小套房為主所以它近幾年來它一直都是我們不動產市場當中交易量最高的部分最高的行政區台北市建物買賣登記棟數創下89年以來新低，市府分析房價止跌回穩，但台北市房價所得比15.18仍然是全台最高，等同收入中位數的台北市民，不吃不喝15年才買得了房子，民眾還是覺得負擔太重。==台北市地政局局長 李得全==整體來講台北市現在的房地產市場慢慢有一點止跌回穩的狀態==民眾 林先生==有沒有感 是看薪資的部分你看現在大家台灣薪資實在是不高啦而在商辦部分，信義商辦平均交易單價、平均租金和毛利率都是第一名，是價格最貴的辦公商圈，而店面商圈租賃交易量，仍舊由忠孝商圈稱王，每坪單價為17981元。記者 朱鳳治 陳保羅 台北報導