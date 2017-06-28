















現在田可以種電, 連水也能種電, 位於高雄的阿公店水庫，設了浮力式太陽能板也開始發電，這是國內水庫種電的首案，可以供應七百戶的用電這些太陽能板，不是設置在屋頂，也不是「種」在田裡，而是浮在水面上頭。為了達成2025年，再生能源發電占比，可以達到20%的目標，高雄市阿公店水庫，去年九月有能源公司得標後，今年二月開工，歷經四個月，已經在6月26號完成第一期工程，開始併聯發電，成為國內水庫，完成水域種電的第一案。==阿公店水庫管理中心主任 許朝欽==以太陽能發電來講 它是以空間還有就是它的位置 地點是最困難的那水庫的話 剛好克服這個缺點阿公店水庫種電，第一期裝置容量是2.32百萬瓦特，估計每年約可發電290萬度，若以每個家庭用電330度計算，每月約可提供700戶用電。如果第二期工程順利完成，明年可再增加2000戶的用電。但在水庫上種電，會不會有負面效應？環團樂觀以待。==環保聯盟秘書長 陳秉亨==對水質的影響部分其實目前並沒有聽說會對水質有什麼影響如果可以因為種電 讓水庫單位更重視上游的水土保持 那也很好不過民進黨立委管碧玲，擔心未來如果有更多的水庫、池塘，設置太陽能板，會破壞環境景觀。==民進黨立委 管碧玲==還是不可以說 我完全不布局屋頂型然後跑去水庫啦所以我大原則是反對的啦根據水利署的資料，目前全台還有11處的水庫已經完成招商，未來也將投入水庫種電的行列。但立委從景觀的角度來看，還是希望政府能把主力放在家戶屋頂發電。記者 陳顯坤 黃怡菁 沈志明 綜合報導