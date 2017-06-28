阿公店水庫設置太陽能板 完成併聯發電公視 (2017-06-28 00:00)
現在田可以種電, 連水也能種電, 位於高雄的阿公店水庫，設了浮力式太陽能板也開始發電，這是國內水庫種電的首案，可以供應七百戶的用電
這些太陽能板，不是設置在屋頂，也不是「種」在田裡，而是浮在水面上頭。為了達成2025年，再生能源發電占比，可以達到20%的目標，高雄市阿公店水庫，去年九月有能源公司得標後，今年二月開工，歷經四個月，已經在6月26號完成第一期工程，開始併聯發電，成為國內水庫，完成水域種電的第一案。
==阿公店水庫管理中心主任 許朝欽==
以太陽能發電來講 它是以空間
還有就是它的位置 地點
是最困難的
那水庫的話 剛好克服這個缺點
阿公店水庫種電，第一期裝置容量是2.32百萬瓦特，估計每年約可發電290萬度，若以每個家庭用電330度計算，每月約可提供700戶用電。如果第二期工程順利完成，明年可再增加2000戶的用電。但在水庫上種電，會不會有負面效應？環團樂觀以待。
==環保聯盟秘書長 陳秉亨==
對水質的影響部分
其實目前並沒有
聽說會對水質有什麼影響
如果可以因為種電 讓水庫單位
更重視上游的水土保持 那也很好
不過民進黨立委管碧玲，擔心未來如果有更多的水庫、池塘，設置太陽能板，會破壞環境景觀。
==民進黨立委 管碧玲==
還是不可以說 我完全不布局屋頂型
然後跑去水庫啦
所以我大原則是反對的啦
根據水利署的資料，目前全台還有11處的水庫已經完成招商，未來也將投入水庫種電的行列。但立委從景觀的角度來看，還是希望政府能把主力放在家戶屋頂發電。
記者 陳顯坤 黃怡菁 沈志明 綜合報導
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