香蕉盛產，產地價目前每公斤平均十多元，蕉農幾乎無利可圖，從農委會到地方政府，都正積極幫忙行銷，旗山專門研究推廣香蕉餐的南新社區，也推廣香蕉入菜，希望刺激銷量



薑跟豬肉爆香，加入洋蔥紅蘿蔔醬油，就能燉出一鍋好吃的滷肉，但在高雄旗山南新社區，最後還要加入香蕉，這是蕉農特有的料理，香蕉滷肉。



==旗山居民==

好吃又Q QQ的



民眾吃了直說甜又好吃，南新社區推廣，生香蕉可以煮來入菜，過熟的香蕉，則可以做成香蕉包，或泡香蕉醋，希望民眾不只把香蕉當水果。



==南新社區發展協會前理事長 徐林素卿==

香蕉事實上是

你假如是要讓它多元化的話

不是只有水果部分的話

它的銷路才會多嘛



香蕉盛產，從社區到農委會都積極幫忙行銷，不過過去夏天香蕉價格常偏低，香蕉研究所認為，這幾年因為颱風等天災，產季調節比較亂。



==香蕉研究所祕書室主任 林德勝==

因為現在是以內銷為主

很多蕉農當然希望說

種到3、4月價格好

但是氣候(颱風)的因素

造成說(產季)會主動

移向夏天的時候



農糧署表示，香蕉現在外銷只佔1%，但國內銷售提升約有3成，加上夏秋常有颱風，受損減量，過去五年香蕉均價仍是偏高，目前盛產還是會以協助行銷為主，慢慢再討論是否檢討產季和耕地面積。



記者 王介村 許政俊 南部報導