















受到氣候影響，導致文蛤無法正常生長，位在雲林沿海的文蛤嚴重減收，產地文蛤每台斤漲超過60元，創下10年來新高，但台西養殖業者就說，根本沒賺錢，因為量減七成，怕連成本都無法回收。養殖戶忙著收成文蛤，但剛從池裡打撈起的文蛤，許多都已經死亡，受到氣候冷熱異常，造成文蛤無法正常生長，雲林台西養殖人員，忙著將空殼挑出倒到一旁丟棄，預估整體的文蛤減收七成以上。==雲林養殖戶==這些文蛤都沒用了有些連一顆都不剩都沒用了 都死亡了在地養殖戶表示，雲林縣沿海有好的天然環境，許多台西鄉民眾都有放養文蛤，過去每台斤文蛤產地價格，大約維持在每台斤30元，但近三年文蛤難放養，價格持續飆高，目前更漲到每台斤60元，是近十多年來最高價。==雲林文蛤盤商==文蛤容易死亡 所以價格都飆高就是市場供應不足所以價格都高 但有一個問題文蛤價高 變成銷路會較差==雲林養殖戶 林先生==這幾年價格高 但沒有用都沒有用(不夠成本嗎)這些工作人員工錢可能就沒辦法給了 還夠成本嗎盤商表示，產地價格每台斤高達62元，巿場零售價大約每台斤100元，也讓許多消費者看了怯步，影響整個銷售量，產地養殖戶就說，接下來氣溫持續飆高，恐怕還會陸續傳出災損，目前只能收多少算多少，補貼已支出成本。記者 王威雄 雲林報導