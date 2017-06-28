光田急診室暴力案 打傷護理師4人判刑公視 (2017-06-28 00:00)
去年7月發生在台中沙鹿光田醫院，有婦人因為不滿急診室醫護人員，處理兒子的傷勢，還動手打護理師，後來演變成一家五口毆打護理人員，法院經過審理，婦人一家除了判三到六個月，易科罰金共，還要面對護理師民事求償。
急診室外打成一團，有護理師趕來勸架，也被打到好幾下，這是發生在去年7月，台中沙鹿光田急診室外的暴力事件，當時林姓婦人因為不滿陳姓護理師，要依規定先對受傷的孩子進行檢傷程序，和護理師起口角後，演變成一家五人毆打護理人員，法院判決林姓一家4人，被依傷害及違反醫療法判3至6月徒刑。
==台中地院庭長 莊深淵==
為了減輕醫事人員心中陰影
以免影響醫療品質
因此在這案件 對於這些被告
有判處較重刑度的必要
當時在場的林姓一家人，除了一人勸架無罪，涉案四人都被判處3到6個月不等徒刑，都可易科罰金共57萬元，還要面對陳姓護理師，民事求償100萬。至今4人沒有和被害人和解，相對於一般傷害的刑責，法官判處相對較重的徒刑，而院方回應，希望醫療暴力納進公訴罪。
==電訪 光田綜合醫院醫療副院長 黃崇濱==
也就是說 不用一方提告
法院才去受理
假設我們能把它(醫療暴力)提高
到公訴罪的話
力量會比現在 經過幾個月
之後的判決有效
院方表示，第一時間表達力挺醫護人員立場，也希望可以將醫療暴力納進公訴罪，除了保障醫護人員工作安全，針對這樣的暴力事件，院方希望不要再發生，才能維護醫療品質
記者 林健生 賴世杰 台中報導
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