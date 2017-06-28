















台北市政府星期天才剛宣布智慧支付平台「pay.taipei」正式上線，民眾可以利用電腦或手機使用pay.taipei支付台北市的水費、停車費等費用，但上線短短兩天，就被發現有漏洞，個資有外洩的風險，台北市民手機一滑，水費、停車費、聯合醫院醫療費等，與台北市政府有關的財務支付，24小時一指就能搞定，這是台北市政府周日正式上線的智慧支付平台「pay.taipei」，繳費實在很方便，兩天以來的下載量，就有1千人次，但是卻沒想到，平台有風險，使用者個資有可能被看光光，對此，資訊局坦承有疏失。==台北市資訊局副局長 高永煌==昨天兩點鐘發現情形之後我們在四點鐘完成防堵我們在八點鐘完成網站修改在十點鐘完成所有APP的修正跟更新我們在上線之前沒有做更徹底的檢查的遺漏這些我們坦然接受所有的批評資訊局強調，平台是支付業者與各機關的服務中介，本身不處理金流，已經緊急進行程式的重新修訂，目前，android系統的APP已經改為加密版本，但ios系統還要再等等，而資訊局是北市府的資安守門人，卻出現資安漏洞，外界認為，實在不應該。==3C達人 Tim==如果沒有做(加密)的話如果你是一個一般的駭客他透過一些方法就可以從中去竊取所謂的裡面的個資也就是說我覺得他這個錯誤是不應該要犯除了緊急修改，將程式加密，資訊局表示，對於廠商的設計，沒有依招標規定採用安全的傳輸方式，也會開罰，並嚴格要求廠商全面檢視程式的安全性，讓民眾使用得更安心。記者 郭采彥 陳柏諭 台北報導