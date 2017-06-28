北市支付平台pay.taipei資安漏洞 恐個資外洩公視 (2017-06-28 00:00)
台北市政府星期天才剛宣布智慧支付平台「pay.taipei」正式上線，民眾可以利用電腦或手機使用pay.taipei支付台北市的水費、停車費等費用，但上線短短兩天，就被發現有漏洞，個資有外洩的風險，
台北市民手機一滑，水費、停車費、聯合醫院醫療費等，與台北市政府有關的財務支付，24小時一指就能搞定，這是台北市政府周日正式上線的智慧支付平台「pay.taipei」，繳費實在很方便，兩天以來的下載量，就有1千人次，但是卻沒想到，平台有風險，使用者個資有可能被看光光，對此，資訊局坦承有疏失。
==台北市資訊局副局長 高永煌==
昨天兩點鐘發現情形之後
我們在四點鐘完成防堵
我們在八點鐘完成網站修改
在十點鐘完成所有
APP的修正跟更新
我們在上線之前
沒有做更徹底的檢查的遺漏
這些我們坦然接受所有的批評
資訊局強調，平台是支付業者與各機關的服務中介，本身不處理金流，已經緊急進行程式的重新修訂，目前，android系統的APP已經改為加密版本，但ios系統還要再等等，而資訊局是北市府的資安守門人，卻出現資安漏洞，外界認為，實在不應該。
==3C達人 Tim==
如果沒有做(加密)的話
如果你是一個一般的駭客
他透過一些方法
就可以從中去竊取
所謂的裡面的個資
也就是說我覺得
他這個錯誤是不應該要犯
除了緊急修改，將程式加密，資訊局表示，對於廠商的設計，沒有依招標規定採用安全的傳輸方式，也會開罰，並嚴格要求廠商全面檢視程式的安全性，讓民眾使用得更安心。
記者 郭采彥 陳柏諭 台北報導
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