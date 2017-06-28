台北市不動產市府表示房價已經止跌回穩，但對於台北市民來說，仍要不吃不喝十五年才買得起房子。另外在店面買賣部分去年由忠孝商圈稱王、信義商辦則是全台北市最貴的辦公商圈。



台北市去年全市不動產市場動態年報，總交易件數前三名分別是中山區、內湖區、文山區，整體而言交易量呈現逐年下滑的狀態。



==台北市地政局地價科科長 潘依茹==

中山區來說 因為它的交易型態

大多是以住宅小套房為主

所以它近幾年來

它一直都是我們不動產市場當中

交易量最高的部分

最高的行政區



台北市建物買賣登記棟數創下89年以來新低，市府分析房價止跌回穩，但台北市房價所得比15.18仍然是全台最高，等同收入中位數的台北市民，不吃不喝15年才買得了房子，民眾還是覺得負擔太重。



==台北市地政局局長 李得全==

整體來講台北市

現在的房地產市場

慢慢有一點止跌回穩的狀態



==民眾 林先生==

有沒有感 是看薪資的部分

你看現在大家台灣薪資

實在是不高啦



而在商辦部分，信義商辦平均交易單價、平均租金和毛利率都是第一名，是價格最貴的辦公商圈，而店面商圈租賃交易量，仍舊由忠孝商圈稱王，每坪單價為17981元。



記者 朱鳳治 陳保羅 台北報導