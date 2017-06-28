台南芒果今年大豐收，不過鄰近玉里一樣盛產芒果的大內區，卻因為台84線通車後，外地客源幾被鄰近的玉井吸走。大內果農抱屈說論芒果品質好又俗，就是輸在不夠有名



利用芒果口味的綿綿冰來舖底，再加上新鮮當季的愛文芒果，這就是夏天消暑的好方法。目前台南芒果正值採收期，大量遊客湧進玉井，市場、老街人氣強強滾。不過同樣是芒果產區的大內，卻因為知名度不足，市場裡面的買氣冷冰冰。



==芒果農 陳女士==

我想說這兩顆賣一賣來當收入

給我買一買我再去剪

但是都沒有人買



其實大內芒果，早期比玉井更出名，但當台84線直通到玉井後，消費者都往玉井跑，大內反而被跳過，只剩本地人和少數熟客，知道大內芒果便宜又實惠。



==消費者 黃先生==

這邊比較便宜 比較老實

這邊比較樸實

比較沒有那種生意(頭腦)

比較樸實



為了改善在地果農不善推銷的窘境，區公所更積極舉辦活動吸客，想利用深度旅遊的方式，把外來客找回來。



==大內區長 李賢村==

帶著遊客遊覽我們田野風光之外

我們會教他們採果樂



利用農用搬運車，化身為載客專車，要帶著遊客們深入果園，一窺在欉黃的芒果，究竟是怎麼生長，怎麼運銷市場，而區公所也希望藉著活動，讓消費者不要再只是路過，也試試品質、品種都不輸玉井的大內芒果。



記者 溫正衡 台南報導