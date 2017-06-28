花蓮豐濱鄉公所在台十一線海邊舊新機隧道旁的懸崖打造了一條天空步道，今天試營運，並且規劃要在7月1號開放。



為了要趕在暑假前開放這條位在台十一線花蓮豐濱鄉，舊新機隧道旁的天空步道，花蓮豐濱鄉公所特別找來在地民眾一起體驗，大家跟著原住民頭目一起向祖靈祈福，希望這步道可以為地方帶來財富。



==花蓮豐濱鄉民 陳小姐===

當然是希望可以為部落

帶來觀光的效益

再來也是希望說

來這邊觀光的人

能夠遵守這邊的規則



事實上這條天空步道已經做好兩年，但因結構問題以及停車場腹地等規劃未完成，所以一直沒有開放，外界對步道的鋼骨是否能承受載重，以及海水侵蝕等問題相當重視，公所則是強調結構安全已經通過認證。



==花蓮豐濱鄉長 劉慶芳===

安全我們有請檢定士

他們都有做檢測了啊

（現在通過了嗎)都通過了

所以我們才會營運啊



==花蓮豐濱鄉公所 秘書 林慶龍===

事實上我們請

花蓮縣土木技師公會

有來做一個認定

那這個區塊

都是屬於符合安全的部份



而花蓮豐濱鄉的天空步道，將會以在地原住民傳說命名為"親不知子天空步道"，公所打算7月1號開放給民眾進入，現場會加強管制步道上的人數。



===花蓮豐濱鄉公所 秘書 林慶龍===

玻璃的部份

我們的工安乘載量是230人次

但是我們還是管控到100人次



此外，鄉公所還將舊隧道內劃成原住民商品展售區，而步道的收費是比照東海岸國家風景管理處規定，一人40元，至於可否在7月1號開放，還須縣府同意。



記者 溫嘉楷 花蓮報導