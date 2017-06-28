成大教授利用蛇毒蛋白 研發藥物抗癌公視 (2017-06-28 00:00)
潛心研究蛇毒蛋白20多年的成大醫學院教授莊偉哲，利用蛇毒組合蛋白發展出可以抑制腦癌、肺癌多種癌症的藥，對治療眼部的黃斑部病變有效。
中國以蛇入藥的典故相當多，可治中風等疾病，而台灣的蛇毒研究早就揚名國際，成果也曾被國際藥廠改造，製成抗血栓藥物，行銷全球，成大醫學院莊偉哲教授延續前人的蛇毒研究，以馬來腹蛇的500多種蛇毒蛋白組合進行藥物設計，實驗發現目前臨床最棘手的腦癌，有不錯的抑制效果。
==成大醫學院生化暨分生所 教授 莊偉哲==
所有的腦癌細胞基本上都不會成長
而且所有的老鼠完全存活
相對於現在現有的藥物
我們是好上1000倍以上
另外針對前列腺癌、胰臟癌、直腸癌、肺癌及黑色素瘤，在動物實驗也都有效，對於文明病眼部的黃斑部病變，蛇毒的組合蛋白，也能有效抑制血管新生，已經技轉給國際藥廠，預計2018年開始人體臨床實驗。
==成大醫學院生化暨分生所 教授 莊偉哲==
黃斑部病變現在市場上
已經有不錯的藥物了
可是我們認為是說
我們可以做到最好
我們可以擊敗他
20億美金的產值
如果我們成功的話
至少可以分到10億
因為我們比他好
莊偉哲的團隊花了20幾年，研究出目前臨床上最難纏，也最迫切需要的癌症新藥，但教授坦言，光做臨床前的實驗，至少就得耗資3億台幣，進入人體臨床試驗，資金更是龐大，而最終能成功上市的機率只有5分之一，但他堅信，台灣有強大的臨床醫學支持，投資新藥開發，對台灣生醫產業的發展，絕對正確。
記者陳姝君 彭耀祖 台北報導
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Bernice - 六格開放式防潮防蛀塑鋼書櫃(六色可選)
- SK-II 超肌能活膚晶透柔潤保養組(贈日本CLATHAS經典山茶花
- 【Bernice】亞瑟實木餐椅(三色可選)
- ALBA PRESTIGE 日系純粹時尚對錶 VJ76-X033SD+VJ22-X234SD(
- COACH 立體馬車素面十字紋薄型長夾(紅)
- Michael Kors 羅馬古典晶鑽時尚腕錶-MK2620
- Tommy Hilfiger 2016男時尚黑灰色混搭四角修飾內著3件組【
- Hush Puppies典藏紳士雙環腕錶-黑/44mm
- 【House Door】日本防蹣抗菌11cm竹炭波浪記憶床墊(雙人5尺)
- 【優利亞-波里】3尺多功能旋轉式化妝台+椅
長庚離職潮因他起 陳日昌：盼速落幕【中央社】
台大看病難上青天 北市聯醫接手破千例【好醫師新聞網】
塔塔加夫妻樹夫樹倒了 留妻樹孤影！【大成報】
搶救兒少藥癮 主動向毒防中心尋求協助【健康醫療網】