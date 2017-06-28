健保用藥量第一名的降血脂藥「冠脂妥」，今年傳出有假藥，檢方將2名主嫌起訴、求刑20年，對此食藥署長吳秀梅表示，這是好，希望法官多罰些



今年3月，全台超過57萬人使用的降血脂藥「冠脂妥」，疑似遭地下工廠仿冒，將過期藥品加工改製成假藥後，再透過盤商以真藥一成價格流入市面，一年不法所得將近七千萬元，新北地檢署27號偵查終結，將4名嫌犯起訴，其中2位潘姓主嫌、求處20年有期徒刑。



==聲音來源:食藥署長 吳秀梅==

我想這是大快人心的

因為不法的人

本來就應該要被繩之以法

他們被判刑了20年

我也希望我們的法院

能夠再加以裁罰



對於檢方求處重刑，衛福部食藥署長吳秀梅表示大快人心，希望法官多罰一點，才能討回公道；而為了防堵類似冠脂妥的假藥再發生，食藥署表示，從七月起、將把血液製劑、疫苗、肉毒桿菌素針劑等三類藥品，納入藥品追蹤追溯系統，藥商必須每個月定時上傳批號及流向等資訊，萬一藥品出問題，就可立刻掌握下游流向。



==食藥署企科組副組長 遲蘭慧==

藥商不管是製造代理

其實它可能針對整套藥品

從進來製造一直到賣出去

其實在結合所謂的GDP

就是運銷的部分

我們都要去做全程的管控



食藥署強調，近年來受理海關、檢調和各衛生局送驗的檢體，不法藥物以膠囊錠劑及粉狀物為主，大多是混摻在茶包或咖啡包裡，最近還檢出3件、精神疾病用藥成分「氯氮平」，具有鎮靜安眠效果，喝下很快睡著，也提醒民眾，千萬不要喝來路不明的飲料，以免受害。



記者賴淑敏 蔣龍祥 台北報導