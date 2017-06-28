斗六垃圾堆置拒收 藍委促環署出面公視 (2017-06-28 00:00)
雲林縣垃圾大戰唱唱滾！斗六的垃圾堆積如山，國民黨立委張麗善今天要求環保署，應該出面解決，下午環保署副署長詹順貴回應，會這樣是因為「政治操作」，呼籲鄉鎮，放棄藍綠政治偏見
斗六垃圾轉運站，垃圾堆到四層樓高，隨著天氣越來越炎熱，當地居民都忍受不了散發出來的臭氣。上午國民黨立委張麗善邀集斗六市長和里長們，在立院舉行記者會，批評垃圾外運代燒，必須以1噸垃圾，換回1.8噸底渣來交換相當不合理，點名環保署應出面協調，甚至有里長要求六輕代燒。
==斗六市長 謝淑亞==
大家都說沒有問題
好 那我請教大家
如果沒有問題的話
這個東西(為什麼)要用
1噸(垃圾)交換1.8噸(底渣)
我們實在很感慨
署長也是雲林的鄉親
==斗六市成功里里長 曾景坐==
我們希望說垃圾和林內焚化爐
如果沒辦法燒
難道不能再蓋一座焚化爐
或是拜託六輕再蓋一座
民代和鄉鎮首長，擔心底渣有毒，拒絕底渣再送回處理，但雲林縣長李進勇，堅持「沒有底渣回運，就沒有垃圾運出」的原則，所以斗六的垃圾，從三月至今，已囤積了8000噸垃圾沒有處理。而下午環保署副署長詹順貴出面回應，他質疑垃圾問題是「政治操作」造成，呼籲鄉鎮首長配合底渣回運的條件。
==環保署副署長 詹順貴==
垃圾的處理一定要
基於一個互惠的原則
不能說我的垃圾
一定要要求別人來代燒
但是代燒剩下的底渣
都不要運回來
就放在人家那個地方
還是要捐棄藍綠政治的成見
大家共同一起來處理這樣的問題
至於林內焚化爐會不會重啟？副署長詹順貴表示，目前沒有這個打算，雲林垃圾大戰，環保署雖然已訂立出短、中、長期對策，第一步還是要求雲林縣盡快提出去化的規劃，才能協調外縣市代燒，問題才可能有解。
記者 林志堅 黃怡菁 沈志明 綜合報導
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