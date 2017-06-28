台灣史懷哲 徐超斌離公職打拚"南迴醫院"公視 (2017-06-28 00:00)
被稱做「台灣史懷哲」，守護南迴偏遠地區民眾的達仁鄉衛生所醫師徐超斌，已經辭職，專心為推動七年的南迴醫院打拚。不過徐超斌說，他會爭取南迴線巡迴醫療醫師的工作，希望繼續為排灣族鄉親看診。
排灣族土坂部落出生的醫師徐超斌，會講排灣族語，他的看診時間一到，排灣族的鄉親都到達仁鄉衛生所排隊找他看診。
15年前徐超斌回到家鄉擔任公職醫師，但南迴線沒有醫院，醫療工作讓徐超斌忙到左手左腳中風，自己也成為病人，更感受到南迴線不能沒有一所醫院，但他仍然繼續看診，2010年還得過"醫療愛心獎"，也開啟了他推動興建南迴醫院的決心。但是因為他有公職的身分，不方便推動"醫療財團法人南迴基金會"和南迴醫院興建的募款和行政工作，於是這個月他下定決心辭掉衛生所公職醫師，專心為他一手推動的南迴醫院打拚。
==徐超斌醫師==
我的公務人員這個身分的緊箍咒
讓我在推動南迴醫院的路上
充滿了綁手綁腳那種無力感
==台東縣衛生局副局長 陳信憲==
他是6月初向我們提出辭職
目前縣府已經准給他辭職令
他預計7月3號開始會離職
徐超斌醫師說，目前蓋財團法人南迴醫院的進度，已經將成立基金會的立案資料送衛福部審核，今年應該會核定，就可以為興建南迴醫院欠缺的1億元經費合法募款。
==徐超斌醫師==
從現在開始下半年度
是南迴醫院能不能順利
在年底動工的關鍵時刻
所以我需要花更多心思
在基金會事務上面
徐超斌醫師離開達仁衛生所，有許多病患很不捨，不過徐超斌說，他會暫時到私人醫院當醫師，再爭取巡迴醫療回鄉服務鄉親，也希望社會各界能踴躍捐款支持南迴醫院興建。
記者章明哲 台東報導
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