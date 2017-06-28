國內急診量跟能力全國第一的林口長庚醫院，風聲有22位急診醫師，疑似不滿醫院醫些做法，因此要一起辭職，長庚今天開記者會表示，目前急診人力是足夠的，對於想離職的醫師、正全力在留人，衛福部是強調，已經要求長庚醫院要好好處理



消防及醫護人員在急診室忙進忙出、搶救病患，不過現在卻傳出有急診醫師要集體請辭！林口長庚醫院近來有22位急診醫師，疑似因為不滿醫院高層為了節省人力，打算縮減急診醫師人力，改由內外科醫師支援，引發醫師不滿、憤而離職，未來民眾到醫院掛急診，可能會面臨找不到急診醫師看診的情況。



==民眾 陳小姐==

如果是車禍 或是重大的

需要馬上立即去急診室的話

那沒有醫生的話

那我們也只能等醫生來啊



==民眾 簡小姐==

自己本身 大人不會有什麼狀況

所以萬一小朋友沒有醫生可以看

說真的 要怎麼辦



對此長庚醫院證實，的確有部分醫師提出離職，由於醫院急診服務量大，每天平均約160人在急診室觀察或等待住院，院方基於保護員工立場，想降低急診醫師壓力及醫療糾紛發生，沒想到造成部分同仁誤解，對於提出離職的員工，醫院主管正積極慰留中。



==林口長庚醫院副院長 溫明賢==

急診醫學在帳面上的虧損

是天經地義的事 將來本院也會

一直來支持我們急診科的發展



==衛福部醫事司長 石崇良==

醫學中心有要求的

急救責任醫院一定要維持

重度級的服務的標準

那這裡面包含了一些

相關需要的人力跟作業

24小時全天候的作業

一定要 務必要維持



而衛福部則是強調，已明確要求長庚醫院不能降級，必須符合「重度級急救責任醫院」的標準，也就是至少維持45位急診醫師設置，近期會請地方衛生局進行查訪，再做後續處理。



記者 賴淑敏 蔣龍祥 陳昌維 新北 台北報導