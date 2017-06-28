統計:全台每年2.2萬兒少 目睹家庭暴力公視 (2017-06-28 00:00)
衛福部統計，台灣每年有2萬多個兒童或少年目睹家庭暴力，其中受到專業協助的卻只有三成，現代婦女基金會推動「家庭一站式的服務」，要號召民眾，成為目睹兒專屬的守護天使。
==沛沛媽媽 (影片由現代婦女基金會提供)==
對一般人來講的話
家裡面是最安全
最讓人家放鬆的地方
但是對我的小孩子來講的話
回家對她來講的話
是一個很恐懼 很害怕的事情
不忍心孩子，和自己一樣，活在家庭暴力恐懼中，沛沛的媽媽聲淚俱下，害怕孩子的心理創傷，難以撫平，根據衛福部統計，每年像沛沛一樣，目睹家暴的兒童或少年，就有2.2萬人。
==婦幼保護律師 賴芳玉==
他們都是沒辦法主動走到
一個需要可以協助的地方
因為他本來協助他的人
是他的父母 但他的父母也可能
處在家庭暴力的環節裡
沒有辦法給他更多的一個支援
現代婦女基金會則調查發現，心理受傷的目睹兒，能真正獲得專業協助的人數，卻不到三成，得不到妥善的輔導和關懷，不只可能造成孩子一輩子的陰影，更可能延續暴力行為。
==慈濟大學社工系副教授 賴月蜜==
這些暴力在他們身上內化
所以很自然的 當他們有壓力
有問題發生的時候
他們也用暴力 在解決他們的問題
為了讓目睹兒，能獲得個別化和專業的協助，現代婦女基金會則推動「家庭一站式服務」，讓受暴者免於在多個機構奔波，儘可能給予孩子一對一照顧，因此，號召民眾能伸出援手，一同來幫助受暴家庭，修復傷口。
記者 綜合報導
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