

衛福部統計，台灣每年有2萬多個兒童或少年目睹家庭暴力，其中受到專業協助的卻只有三成，現代婦女基金會推動「家庭一站式的服務」，要號召民眾，成為目睹兒專屬的守護天使。



==沛沛媽媽 (影片由現代婦女基金會提供)==

對一般人來講的話

家裡面是最安全

最讓人家放鬆的地方

但是對我的小孩子來講的話

回家對她來講的話

是一個很恐懼 很害怕的事情



不忍心孩子，和自己一樣，活在家庭暴力恐懼中，沛沛的媽媽聲淚俱下，害怕孩子的心理創傷，難以撫平，根據衛福部統計，每年像沛沛一樣，目睹家暴的兒童或少年，就有2.2萬人。



==婦幼保護律師 賴芳玉==

他們都是沒辦法主動走到

一個需要可以協助的地方

因為他本來協助他的人

是他的父母 但他的父母也可能

處在家庭暴力的環節裡

沒有辦法給他更多的一個支援



現代婦女基金會則調查發現，心理受傷的目睹兒，能真正獲得專業協助的人數，卻不到三成，得不到妥善的輔導和關懷，不只可能造成孩子一輩子的陰影，更可能延續暴力行為。



==慈濟大學社工系副教授 賴月蜜==

這些暴力在他們身上內化

所以很自然的 當他們有壓力

有問題發生的時候

他們也用暴力 在解決他們的問題



為了讓目睹兒，能獲得個別化和專業的協助，現代婦女基金會則推動「家庭一站式服務」，讓受暴者免於在多個機構奔波，儘可能給予孩子一對一照顧，因此，號召民眾能伸出援手，一同來幫助受暴家庭，修復傷口。



記者 綜合報導