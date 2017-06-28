















有282年歷史的彰化縣定古蹟彰邑關帝廟後殿的文昌殿，今年2月初因為隔壁民宅施工不慎引發大火，損毀嚴重，原定編列好的修復預算也必須重提，不過彰化市公所認為應盡早動工，決定發動募款，但目前募到的款項還不夠，市公所打算向釀禍的民宅求償。大廳看起來莊嚴氣派，不過後殿的文昌殿的屋頂，破了大洞，梁柱全被燒得焦黑，就怕有坍塌危險，施工單位趕緊架了支架固定住，不過該怎麼修復，可讓管理的彰化市公所傷透腦筋。==彰化市公所寺廟室主任 林大猷==整個裡面木構造都已經燒壞或焦化掉了尤其這個屋頂 整個梁呀屋頂都已經塌陷了廠商(維修)匠師一要在文化部裡有列冊 有登記有國家認定的匠師來施作才可以有282年歷史的彰邑關帝廟，是彰化縣定古蹟，原訂今年發包重修，不過後殿文昌殿，卻在2月初，因為民宅施工不慎，火花掉落引起火警，後殿整個燒毀，估計修復費用，會多出970萬元，彰化市公所，原先提出2900萬的修護計畫，也得重新提報文化部，不過毀壞狀況很嚴重，需要馬上整修，市公所決定自籌財源，先動工再說。==彰化市長 邱建富==如果按照這程序(退回重擬計畫)我下任之前 都還沒辦法動工要活就要動 越多活動就越多信徒參與越多信徒參與 就會增加更多收益所以說 我們是用這方式來經營公所指出，彰化市區的15座廟宇，都由公所進行管理，會透過香油錢，以及文創商品設計方式，來增加收益，加上地方人士募款，現在已募得七百萬，不過隔壁民宅引發火災也有責任，因此修復費用也會向民宅來求償。記者 林健生 賴世杰 彰化報導