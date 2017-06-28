成大教授利用蛇毒蛋白 研發藥物抗癌公視 (2017-06-28 00:00)
潛心研究蛇毒蛋白20多年的成大醫學院教授莊偉哲，利用蛇毒組合蛋白發展出可以抑制腦癌、前列腺癌等多種癌細胞的蛋白質藥物，同時也對治療眼部的黃斑部病變有效，最快2018年展開人體臨床試驗。
中國以蛇入藥的典故相當多，可治療中風等疾病，而台灣的蛇毒研究早就揚名國際，成果也曾被國際藥廠改造，製成抗血栓藥物，行銷全球，成大醫學院莊偉哲教授延續前人的蛇毒研究，以馬來腹蛇的500多種蛇毒蛋白組合進行藥物設計，實驗發現目前臨床最棘手的腦癌，有不錯的抑制效果。
==成大醫學院生化暨分生所教授 莊偉哲==
所有的腦癌細胞
基本上都不會成長
而且所有的老鼠完全存活
相對於現在現有的藥物
我們是好上1000倍以上
另外針對前列腺癌、胰臟癌、直腸癌、肺癌及黑色素瘤，在動物實驗也都有效，對於文明病眼部的黃斑部病變，蛇毒的組合蛋白，也能有效抑制血管新生，已經技轉給國際藥廠，預計2018年開始人體臨床實驗。
==成大醫學院生化暨分生所教授 莊偉哲==
黃斑部病變現在市場
已經有不錯的藥物了
可是我們認為是說
我們可以做到最好
我們可以擊敗它
20億美金的產值
如果我們成功的話
至少可以分到10億
因為我們比它好
莊偉哲的團隊花了20幾年，研究出目前臨床上最難纏，也最迫切需要的癌症新藥，但教授坦言，光做臨床前的實驗，至少就得耗資3億台幣，進入人體臨床試驗，資金更是龐大，而最終能成功上市的機率只有五分之一，但他堅信，台灣有強大的臨床醫學支持，投資新藥開發，對台灣生醫產業發展，絕對正確。
記者 陳姝君 彭耀祖 台北報導
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
SBS 登山車．MERIDA 美利達 登山車．epoch 登山車．避震登山車．EXUSTAR 登山車．GT 登山車．aibike 登山車．MORGAN 登山車．摺疊登山車．Topeak 登山車．STEPDRAGON 登山車．AdaBike 登山車．giant 登山車．RAZER 登山車．BIKEDNA 登山車．啟航 登山車．life 電動 登山車．登山車龍頭．SCHWALBE 登山車．VELO 登山車．lotus 登山車．DEORE 登山車．beto 登山車．maxxis 登山車．蝴蝶 登山車．登山車 防刺胎 MAXXIS．LAUX 登山車．登山車 輪胎．IMODEL 登山車．Chanson 登山車
台北市5條「類捷運」公車7月5日上路 轉乘公車享半價【網路地產王】
HTC爆炸查非事實 公司：祝傷者早日康復【中央社】
外媒：三星將發佈翻新版Note 7 取名「粉絲版」【北京新浪網】
寶馬召回部分進口寶馬X5和X6系列汽車 涉86778輛【北京新浪網】
金價震蕩 黃金樹「舊金換新金」探索萬億黃金市場【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》