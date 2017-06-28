

潛心研究蛇毒蛋白20多年的成大醫學院教授莊偉哲，利用蛇毒組合蛋白發展出可以抑制腦癌、前列腺癌等多種癌細胞的蛋白質藥物，同時也對治療眼部的黃斑部病變有效，最快2018年展開人體臨床試驗。



中國以蛇入藥的典故相當多，可治療中風等疾病，而台灣的蛇毒研究早就揚名國際，成果也曾被國際藥廠改造，製成抗血栓藥物，行銷全球，成大醫學院莊偉哲教授延續前人的蛇毒研究，以馬來腹蛇的500多種蛇毒蛋白組合進行藥物設計，實驗發現目前臨床最棘手的腦癌，有不錯的抑制效果。



==成大醫學院生化暨分生所教授 莊偉哲==

所有的腦癌細胞

基本上都不會成長

而且所有的老鼠完全存活

相對於現在現有的藥物

我們是好上1000倍以上



另外針對前列腺癌、胰臟癌、直腸癌、肺癌及黑色素瘤，在動物實驗也都有效，對於文明病眼部的黃斑部病變，蛇毒的組合蛋白，也能有效抑制血管新生，已經技轉給國際藥廠，預計2018年開始人體臨床實驗。



==成大醫學院生化暨分生所教授 莊偉哲==

黃斑部病變現在市場

已經有不錯的藥物了

可是我們認為是說

我們可以做到最好

我們可以擊敗它

20億美金的產值

如果我們成功的話

至少可以分到10億

因為我們比它好



莊偉哲的團隊花了20幾年，研究出目前臨床上最難纏，也最迫切需要的癌症新藥，但教授坦言，光做臨床前的實驗，至少就得耗資3億台幣，進入人體臨床試驗，資金更是龐大，而最終能成功上市的機率只有五分之一，但他堅信，台灣有強大的臨床醫學支持，投資新藥開發，對台灣生醫產業發展，絕對正確。



記者 陳姝君 彭耀祖 台北報導