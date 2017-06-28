洗錢防制法新制上路 申報不實將沒入公視 (2017-06-28 00:00)
桃園機場過去3年查獲出境旅客未誠實申報的超額台幣每年超過1億元，因為沒有罰則，只能全數發還，成為少數投機集團洗錢漏洞。今天新法上路，未來不管什麽幣種，只要申報不實遭查獲，超出的部份都將全數沒入處分。
洗錢防制法新制28號上路，未來不管外幣或台幣，只要申報不實遭到查獲，超出部份將全數沒入處分。此外，鑽石、寶石、白金也在這次倂入，總價值不得超過50萬台幣，今天是實施首日，許多民眾還是搞不太清楚。
==旅客==
（出國可以帶台幣帶多少錢)
10萬 10萬喔 (超過呢)
課稅 還是罰錢吧
==旅客==
（超過)10萬要申報吧
沒申報就全部沒收
==旅客==
10萬要申報 不然會被沒收
現在聽同學講才知道
以去年1月10號，桃園機場查獲港籍旅客攜帶超額台幣1247萬元為例，過去是將所攜超額新台幣全數退運，而新制上路後，超過10萬元部分，也就是1237萬元將全數沒收。
==關務署台北關稽核 李寶倫==
現在通通依照新的洗錢防制法
新台幣超過10萬元的話
沒有申報或申報不實
超越的部份都將沒入處分
根據統計，桃園機場過去3年，查獲出境旅客未申報或申報不實超額台幣，每年超過新台幣1億元。而針對過去少數投機集團利用出境攜帶超額台幣被查獲，沒有罰則全數發還的漏洞，即日起新法上路，未來不管什麽幣種，只要沒有申報或申報不實遭到查獲，超出的部份將全數沒入處分。
記者 詹淑雲 桃園報導
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