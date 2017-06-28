















受到氣候影響，導致文蛤無法正常生長，雲林沿海的文蛤減收嚴重，目前產地每台斤漲破60元，創下10年來新高，但台西養殖業者說，雖然現在價格高，卻根本沒有賺錢，因為收成量減少將近七成，算下來恐怕連成本都無法回收。從池裡打撈起的文蛤，許多都已經死亡，因為氣候冷熱異常，造成文蛤無法正常生長，雲林台西養殖人員，忙著將空殼挑出丟棄，預估整體的文蛤減收七成以上。==雲林養殖戶==這些文蛤都沒用了有些連一顆都不剩都沒用了 都死亡了雲林縣沿海有好的天然環境，許多台西鄉民眾都有放養文蛤，過去每台斤文蛤產地價格，大約維持在每台斤30元，但近三年文蛤難放養，價格持續飆高，目前更漲到每台斤60元，是近十多年來最高價。==雲林文蛤盤商==文蛤容易死亡 所以價格都飆高就是市場供應不足所以價格都高可是也有一個問題文蛤價高 變成銷路較差==雲林養殖戶 林先生==這幾年價格高 但沒有用都沒有用 (不夠成本嗎)這些工作人員工錢可能就沒辦法給了 還夠成本嗎盤商表示，產地價格每台斤高達62元，巿場零售價大約每台斤100元，也讓許多消費者看了卻步，影響整個銷售量，產地養殖戶表示，接下來氣溫持續飆高，恐怕還會陸續傳出災損，目前只能收多少算多少。記者 王威雄 雲林報導