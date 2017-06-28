















屏東枋寮一家養雞場長期被居民抗議臭味汙染，去年底也被農委會認定，業者把一座養雞場分別登記為五場，規避環保設施，屏東縣政府今天前往複查，業主卻拒絕開門，還辱罵稽查人員，一度引起村民不滿圍場。養雞場業者在電話裡罵髒話，堅持不開門給屏東縣農業處人員進入稽查，跟著來了解的附近村民氣不過，發動近50人到場包圍，因為養雞場長期被檢舉發出惡臭，農委會去年底也發現，雞場只有一個大門，卻分別登記為五個場，明顯違法。==枋寮鄉代表 林央文==都要有一個獨立的電錶然後要有廢水處理的設施排水口跟出入口都要有5個因為它有5場有5場 所以都要有5個而且它的區隔要很明白居民指控，5個場將近1.5公頃，分別登記在縣議員周碧雲等4人名下，其中3個人也是周碧雲家人，罵人的就是周碧雲的先生。對於強勢拒絕複查，周碧雲服務處不回應，屏東縣政府不得其門而入，最後只好離開，並且研議開罰1萬到5萬元。==屏東縣農業處副處長 鄭永松==他們有規避或妨害所謂我們的檢查部分的時候通常是違反畜牧法第十條依據第四十一條(罰則)的規定我們是可以罰1到5萬針對辱罵縣府人員，縣府也將請法務研究是否提告，至於分場作法，是否為了規避汙水處理等環保設施，以及目前究竟養了多少雞，縣府還要擇日進場釐清。記者 王介村 孟昭權 屏東報導