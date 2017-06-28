養雞場被檢舉惡臭拒稽查 引發村民圍場公視 (2017-06-28 00:00)
屏東枋寮一家養雞場長期被居民抗議臭味汙染，去年底也被農委會認定，業者把一座養雞場分別登記為五場，規避環保設施，屏東縣政府今天前往複查，業主卻拒絕開門，還辱罵稽查人員，一度引起村民不滿圍場。
養雞場業者在電話裡罵髒話，堅持不開門給屏東縣農業處人員進入稽查，跟著來了解的附近村民氣不過，發動近50人到場包圍，因為養雞場長期被檢舉發出惡臭，農委會去年底也發現，雞場只有一個大門，卻分別登記為五個場，明顯違法。
==枋寮鄉代表 林央文==
都要有一個獨立的電錶
然後要有廢水處理的設施
排水口跟出入口都要有5個
因為它有5場
有5場 所以都要有5個
而且它的區隔要很明白
居民指控，5個場將近1.5公頃，分別登記在縣議員周碧雲等4人名下，其中3個人也是周碧雲家人，罵人的就是周碧雲的先生。對於強勢拒絕複查，周碧雲服務處不回應，屏東縣政府不得其門而入，最後只好離開，並且研議開罰1萬到5萬元。
==屏東縣農業處副處長 鄭永松==
他們有規避或妨害
所謂我們的檢查部分的時候
通常是違反畜牧法第十條
依據第四十一條(罰則)的規定
我們是可以罰1到5萬
針對辱罵縣府人員，縣府也將請法務研究是否提告，至於分場作法，是否為了規避汙水處理等環保設施，以及目前究竟養了多少雞，縣府還要擇日進場釐清。
記者 王介村 孟昭權 屏東報導
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