















進入夏天也是颱風季節，颱風天就算停班停課，還是有勞工被雇主要求必須冒著風雨出門上班，多個工會團體今天到勞動部前抗議，要求政府儘速立法規定「防災假」，保障勞工生命安全。颱風天，風大雨大，人都站不穩，還是被雇主要求要去上班，這種經驗，資深的專櫃小姐，感受最深。==專櫃暨銷售人員產業工會理事 董仲珍==必須要去遵守樓管們的通知什麼時候上班什麼時候才可以早退但是通常他們要上班的時候也許可能風雨還是很大雖然「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」明訂，勞工因天災不能出勤，雇主不能視為曠職，宜不扣薪，但勞工團體批評，這個規定沒有強制力，有護理師說，表面不扣薪，卻變成勞工欠公司上班時數。==北市聯醫企業工會總幹事 張喬瑜==對護理人員放颱風假這部份我覺得其實沒有很友善就是他們會跟你說表面上不扣薪 但是其實當日你如果沒有去上班就是扣時數 他會讓你欠醫院8小時家樂福工會也批評，颱風天就是雇主賺颱風財的時間，勞動部應該加速立法訂「防災假」讓勞工也能比照公務員，停止上班。==家樂福工會理事長 籃世華==重點是 我覺得立法要快一點工會團體在勞動部外貼上連署書，並指出目前立法院有6個防災假的提案版本，問勞動部態度為何?==勞動部勞動條件司科長 茆昔文==各行業的性質不同還有民生服務的需求其實各界的意見還是很分歧勞動部解釋，目前其他國家都沒有這種假，而且各行業情況不同，立法明定影響太大，有找過勞資雙方及地方政府、學者討論，但各界聲音不同，還在研議。記者 許恆慈 謝其文 台北報導