















有「台灣史懷哲」之稱，守護南迴線民眾的達仁鄉衛生所醫師、徐超斌，這個月正式辭掉衛生所公職醫師，希望專心為他一手推動了七年的南迴醫院打拚。不過徐超斌也說，他會爭取南迴線巡迴醫療醫師的工作，希望繼續為排灣族鄉親看診。排灣族土坂部落出生的醫師徐超斌，會講排灣族語，他的看診時間一到，排灣族的鄉親都到達仁鄉衛生所排隊找他看診。15年前徐超斌回到家鄉擔任公職醫師，但南迴線沒有醫院，醫療工作讓徐超斌忙到左手左腳中風，自己也成為病人，更感受到南迴線不能沒有一所醫院，但他仍然繼續看診，2010年還得過"醫療愛心獎"，也開啟了他推動興建南迴醫院的決心。但是因為他有公職的身分，不方便推動"醫療財團法人南迴基金會"和南迴醫院興建的募款和行政工作，於是這個月他下定決心辭掉衛生所公職醫師，專心為他一手推動的南迴醫院打拚。==徐超斌醫師==我的公務人員這個身分的緊箍咒讓我在推動南迴醫院的路上充滿了綁手綁腳 那種無力感==台東縣衛生局副局長 陳信憲==他是6月初向我們提出辭職目前縣府已經准給他辭職令他預計7月3號開始會離職徐超斌醫師說，目前蓋財團法人南迴醫院的進度，已經將成立基金會的立案資料送衛福部審核，今年應該會核定，就可以為興建南迴醫院欠缺的1億元經費合法募款。==徐超斌醫師==從現在開始下半年度是南迴醫院能不能順利在年底動工的關鍵時刻所以我需要花更多心思在基金會事務上面徐超斌醫師離開達仁衛生所，有許多病患很不捨，不過徐超斌說，他會暫時兼任醫師，再爭取巡迴醫療回鄉服務鄉親，也希望社會各界能踴躍捐款支持南迴醫院興建。記者 章明哲 台東報導