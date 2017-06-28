















國內急診量能，全國第一的林口長庚醫院，傳出有22位急診醫師，疑似不滿院方，為了節省成本，打算縮減急診專科醫師人力，憤而集體離職。面對醫師大動作反彈，長庚醫院表示，目前急診人力足夠，也正在全力慰留，想要離職的醫師。衛福部則強調，已經明確要求長庚醫院，不能從醫學中心降級，近期會請地方衛生局查訪，再做後續處理。消防及醫護人員在急診室忙進忙出、搶救病患，不過現在卻傳出有急診醫師要集體請辭！林口長庚醫院近來有22位急診醫師，疑似因為不滿醫院高層為了節省人力，打算縮減急診醫師人力，改由內外科醫師支援，引發醫師不滿、憤而離職，未來民眾到醫院掛急診，可能會面臨找不到急診醫師看診的情況。==民眾 陳小姐==如果車禍 或是很重大的需要馬上立即去急診室的話那沒有醫生的話那我們也只能等醫生來啊==民眾 簡小姐==自己本身 大人不會有什麼狀況所以萬一小朋友沒有醫生可以看說真的 要怎麼辦對此長庚醫院證實，的確有部分醫師提出離職，由於醫院急診服務量大，每天平均約160人在急診室觀察或等待住院，院方基於保護員工立場，想要降低急診醫師壓力及醫療糾紛發生，沒想到造成部分同仁誤解，對於提出離職的員工，醫院主管正積極慰留中。==林口長庚醫院副院長 溫明賢==急診醫學在帳面上的虧損是天經地義的事 將來本院也會一直來支持我們急診科的發展==衛福部醫事司長 石崇良==醫學中心有要求的急救責任醫院一定要維持重度級的服務的標準那這裡面包含了一些相關需要的人力跟作業24小時全天候的作業一定要 務必要維持而衛福部則是強調，已明確要求長庚醫院不能降級，必須符合「重度級急救責任醫院」的標準，也就是至少維持45位急診醫師設置，近期會請地方衛生局進行查訪，再做後續處理。記者 賴淑敏 蔣龍祥 陳昌維 新北 台北報導