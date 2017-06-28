林口長庚醫院 22位急診醫師集體離職公視 (2017-06-28 00:00)
國內急診量能，全國第一的林口長庚醫院，傳出有22位急診醫師，疑似不滿院方，為了節省成本，打算縮減急診專科醫師人力，憤而集體離職。面對醫師大動作反彈，長庚醫院表示，目前急診人力足夠，也正在全力慰留，想要離職的醫師。衛福部則強調，已經明確要求長庚醫院，不能從醫學中心降級，近期會請地方衛生局查訪，再做後續處理。
消防及醫護人員在急診室忙進忙出、搶救病患，不過現在卻傳出有急診醫師要集體請辭！林口長庚醫院近來有22位急診醫師，疑似因為不滿醫院高層為了節省人力，打算縮減急診醫師人力，改由內外科醫師支援，引發醫師不滿、憤而離職，未來民眾到醫院掛急診，可能會面臨找不到急診醫師看診的情況。
==民眾 陳小姐==
如果車禍 或是很重大的
需要馬上立即去急診室的話
那沒有醫生的話
那我們也只能等醫生來啊
==民眾 簡小姐==
自己本身 大人不會有什麼狀況
所以萬一小朋友沒有醫生可以看
說真的 要怎麼辦
對此長庚醫院證實，的確有部分醫師提出離職，由於醫院急診服務量大，每天平均約160人在急診室觀察或等待住院，院方基於保護員工立場，想要降低急診醫師壓力及醫療糾紛發生，沒想到造成部分同仁誤解，對於提出離職的員工，醫院主管正積極慰留中。
==林口長庚醫院副院長 溫明賢==
急診醫學在帳面上的虧損
是天經地義的事 將來本院也會
一直來支持我們急診科的發展
==衛福部醫事司長 石崇良==
醫學中心有要求的
急救責任醫院一定要維持
重度級的服務的標準
那這裡面包含了一些
相關需要的人力跟作業
24小時全天候的作業
一定要 務必要維持
而衛福部則是強調，已明確要求長庚醫院不能降級，必須符合「重度級急救責任醫院」的標準，也就是至少維持45位急診醫師設置，近期會請地方衛生局進行查訪，再做後續處理。
記者 賴淑敏 蔣龍祥 陳昌維 新北 台北報導
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