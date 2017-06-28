中新網杭州6月28日電 (趙小燕 胡亦心)阿里巴巴全球化戰略正在強力推進，28日，阿里巴巴集團宣布，將斥資約10億美元增持東南亞領先電商平台Lazada，持股比例將由51%提升至83%。此次交易表明阿里巴巴既看好Lazada持續耕耘東南亞市場能力，也看好新興市場持續高增長的潛力。

阿里巴巴集團CEO張勇表示，作為當地最大的電商平台，Lazada在產品、服務、消費體驗上均表現出引領整個東南亞地區的能力。相對而言，東南亞的電商市場仍待開發，未來將繼續通過Lazada加大東南亞的投入，以把握新的增長機遇。

據介紹，阿里巴巴將向特定Lazada股東收購其股份，此次交易對Lazada隱含估值為31.5億美元，相較於2016年4月阿里首次收購，估值有了大幅增長。此次交易之後，阿里巴巴對Lazada投資總額將超過20億美元，同時Lazada仍將繼續沿用自有品牌服務東南亞地區消費者。

在過去一年多的時間里，阿里巴巴和Lazada合力在跨境交易、物流上取得了多項進展。

天貓618期間，天貓出海項目橫空出世，宣布帶領12億國貨走出國門。6月13日天貓出海項目在Lazada開通馬來西亞「TaobaoCollection」站點，不到一周就吸引近3萬中國商家入駐。

為更好協同服務好東南亞市場，今年年內，天貓出海還將在Lazada開通印尼、泰國、菲律賓等多國『TaobaoCollection」站點，並通過Lazada平台及其物流、倉儲、配送體系，方便當地消費者選購來自中國的海量商品，更好服務東南亞5.5億消費者。

此外，雙方不斷推動降低跨境交易門檻，首先在泰國推動「東部經濟走廊(EEC)」，同時加強與菜鳥網路合作，重點為東南亞地區提供技術與跨境物流解決方案。

作為阿里全球化戰略重要業務板塊，對Lazada持續加強投資，並持續推動其與天貓等電商板塊有效協作，正是看好Lazada對印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南等東南亞市場5.6億消費者有效觸達。

早在今年3月16日，天貓出海首先在Lazada開通第一個國家站點——新加坡站，一上線就得到本地消費者熱情支持，訂單持續激增，短短3個月增長已超6倍。

此前，阿里巴巴集團CEO張勇這樣描述了此番出海的願景：「我們希望將天貓生態模式逐步成功複製並落地到東南亞、印度以及全球市場，提高當地電商效率，服務海外消費者。」(完)