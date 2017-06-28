港股通個人投資者准入門檻調整:20交易日日均資產不低於50萬

中國網財經

中國網財經6月28日訊 上交所今日晚間公佈修訂的《上海證券交易所港股通投資者適當性管理指引》，顯示對個人投資者資產狀況進行評估時，應當確認以該投資者名義開立的證券賬戶及資金賬戶內的資產在申請許可權開通前20個交易日日均不低於人民幣50萬元，其中不包括該投資者通過融資融券交易融入的資金和證券。

《指引》還顯示，應當評估個人投資者是否了解港股通交易的業務規則與流程，以及是否充分知曉港股通投資風險；應當通過評估問卷等方式，對個人投資者的風險承受能力進行評估，並向個人投資者明確告知評估結果、留存評估記錄。

(責任編輯：劉小菲)