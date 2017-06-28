上交所：個人投資者參與股票期權門檻50萬 機構為100萬

中國網財經

中國網財經6月28日訊 上交所修改的《上海證券交易所股票期權試點投資者適當性管理指引》顯示，個人投資者參與期權交易，應當申請開戶前20個交易日日均託管在其委託的期權經營機構的證券市值與資金賬戶可用餘額(不含通過融資融券交易融入的證券和資金)，合計不低於人民幣50萬元；指定交易在證券公司6個月以上並具備融資融券業務參與資格或者金融期貨交易經歷；或者在期貨公司開戶6個月以上並具有金融期貨交易經歷；

另外，參與期權交易的個人投資者，需具備期權基礎知識，通過上交所認可的相關測試；具有上交所認可的期權模擬交易經歷；具有相應的風險承受能力；無嚴重不良誠信記錄和法律、法規、規章及上交所業務規則禁止或者限制從事期權交易的情形。

普通機構投資者參與期權交易除了滿足申請開戶前20個交易日日均託管在其委託的期權經營機構的證券市值與資金賬戶可用餘額(不含通過融資融券交易融入的證券和資金)，合計不低於人民幣100萬元外，還需凈資產不低於人民幣100萬元；相關業務人員具備期權基礎知識，通過本所認可的相關測試；相關業務人員具有上交所認可的期權模擬交易經歷等。

(責任編輯：劉小菲)