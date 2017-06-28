世界智能大會明日開啟「天津時間」 百位互聯網大佬將亮相

中國網

中國網科技6月28日訊 (記者 單征宇)2017世界智能大會明日將與6月29日至30日在天津舉行。據記者從天津獲得的消息顯示，目前主場管準備工作基本就緒，靜待明日大會舉行。

據主辦方介紹，今年大會主題定為「邁向大智能時代」。作為首屆大會，今年將彙集國內外眾多科技公司及其下高端人工智慧產品。同時，在大會期間，還將進行14場分論壇，內容涉及醫療、金融、科技等多個領域，並邀請兩院院士、眾多跨國企業高管、科研機構及創投公司負責人等百余位嘉賓前來才會。

據中國網科技記者獲悉，在明天大會主論壇中，百度CEO官李彥宏、聯想控股董事長柳傳志以及阿里巴巴集團董事局主席馬雲等互聯網公司大佬將圍繞人工智慧的現狀和未來發展方向等行業社會熱點話題做主題演講。

而在此前記者從主辦方處獲得的人員名單中格力電器總裁董明珠、Google大中華區總裁石博盟、IBM 大中華區董事長陳黎明、今日頭條副總裁馬維英等多位企業高管屆時也將悉數在本屆大會亮相。

(責任編輯：金瀟)