中新社大連6月28日電 (夏賓)「全球化還是在進行，但是有可能我們進入了慢車道，甚至有些顛簸。」北京大學國家發展研究院副院長、教授黃益平28日在大連指出全球經濟增長放緩是導致全球化速度放慢的原因。

黃益平是在此間出席2017年夏季達沃斯論壇時作出如上表述的。他認為，自從全球金融危機以來，經濟復甦步伐相對遲緩，相比在經濟增長較快時，每個人的收入都水漲船高，隨著增長速度下降，處於底層的人們感受到的衝擊和傷害可能就更大一些。

自2016年英國「脫歐」以來，貿易保護主義、逆全球化思潮逐漸興起，失業、貧富差距加大等是上述思潮對抗全球化的說辭。

對於全球化引起的失業問題，黃益平認為存在誇大的情況。「有很多研究發現，全球化帶來一部分人失去工作的過程當中，我們往往忽視了技術進步導致失業的結果。」

他舉例稱，過去幾十年美國製造業領域的就業機會一直下降，其背後有三方面影響因素。一是製造業成本上升，服務業就業機會增長，必然導致就業機會轉移；二是技術進步替代勞動力；三是在全球化下，經濟貿易確實發生了結構調整。

黃益平指出，全球化中自由貿易和自由投資對提高經濟效率是有好處的，但它帶來的直接問題就是必然會引起結構調整，由此會導致很多人因為收入增長不等而感受到傷害，而關鍵在於如何保證在收入共同增長過程中，讓所有人都能享受好處。

黃益平認為，包容性全球化的重要內容是一方面要推進全球化，讓市場機制發揮根本性作用，而另一方面政府需要幫助那些可能因全球化導致失去工作或收入增長放慢的群體。「全球化沒有讓每個人獲益的一個重要原因是政府功能缺位。」(完)