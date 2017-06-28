中新網北京6月28日電(記者 周銳)近期，當前各方熱議的「過度共享」、「浪費式共享」等話題，北京大學光華管理學院張影指出，在行業發展的過程中，很多現象不能孤立地看待。比如，某出行平台在某一段時期可能無法盈利，但是它通過業務形成的對行業上下游的影響力，掌握的數據，價值可能比短期贏利更大。

資料圖：公交站周圍的共享單車「擠作一團」。 張遠 攝

資料圖：公交站周圍的共享單車「擠作一團」。 張遠 攝

「很多單車扔在路邊沒人用，大家覺得存在浪費。那麼，滴滴、快的第一輪補貼大戰，短時間內花掉了幾十個億，是不是浪費？從企業的角度來說，如果這個行為能讓大家形成使用習慣，企業就獲取了很多長期用戶，這就是投資，而不是浪費」。

張影強調，他並不是鼓勵燒錢，但是如果企業判斷短時間內的投入能帶來大的長期受益，那麼大家眼中的浪費，可能恰恰是企業家和投資人對未來的投資。

在張影看來，即便有浪費，那也不是共享經濟特有的標籤，因為任何一個行業都存在浪費。「大家能看到路邊無人騎的單車，也需要看到口碑票房都差的電影，以及賣不出去的產品。創新本身有個試錯的過程，過度(或不足)投資和浪費都是其中不可避免的過程」。

對於外界糾結的共享經濟泡沫問題，張影反問說，泡沫到底是什麼？你可以說是市場估值與實際價值的差別，但在你並不知道一個行業和企業的實際價值之前，你怎麼談泡沫？

他強調，滴滴、ofo們的價值，取決於其商業模式往前走能做什麼事，在目前的情況下其實是很難判斷有多大的泡沫的。更不需要談資產泡沫色變，泡沫反映了資本對這個行業的重視，而資本正是很多行業發展的基礎。

在共享單車等領域之外，還有哪些東西可以共享？張影表示，隨著技術的進步，價格相對低一些、使用頻率相對高一些的物品，也可以實現共享，比如度假屋、汽車租賃，都是很大的行業。

他強調，不管是共享、租賃，還是購買，完全取決於用戶需求和企業來滿足這些需求的方式。任何有價值的企業，基礎都是能夠提高滿足顧客需求的效率。共享模式可以賺錢，並不代表某個特定公司可以賺錢，真正有價值的是提高效率的方式。企業能否賺錢，不單單取決於模式，更重要的是取決於運營水平。

對於共享單車佔用人行道所引發的討論，張影表示，共享單車投放等相關的模式還在很早的試驗階段，投資人、創業者還在尋找可持續發展的商業模式，政府不應過度干預，應先讓市場跑一會兒。必然有浪費，也必然會死掉一批企業，但市場會調節。(完)