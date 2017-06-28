「海創會」啟幕 海南首辦高新技術產業交流合作大會北京新浪網 (2017-06-28 22:07)
？？？？2017海南國際高新技術產業及創新創業博覽會現場人與機器人博弈圍棋。 付美斌 攝
中新網海口6月28日電(記者 付美斌)2017海南國際高新技術產業及創新創業博覽會(下稱「海創會」)28日在海口啟幕。本屆「海創會」主要由會議、展覽和活動三大板塊構成，集高新科技成果展示、交易、交流、招商、合作的五大功能平台。
2017海南國際高新技術產業及創新創業博覽會現場。 付美斌 攝
海南省副省長王路介紹，本屆「海創會」是海南首次舉辦的高新技術產業交流合作大會，同時也是科技工作者、創新創業者之間交流與合作的盛會。會議以活動實效性為著力點，積極策劃並舉辦包括中國(海南)知識產權與創新創業論壇、中國(海南)天使投資與創新創業論壇、新加坡—中國(海南)國際科技交流與創新會、高新科技產品發佈會等多場活動。
2017海南國際高新技術產業及創新創業博覽會現場。 付美斌 攝
本屆「海創會」總展覽面積2.4萬平方米，摺合1000個標準展位，分為「一帶一路」國際組團、高校及科研機構、通用航空科技、互聯網及電子商務、創新創業園區、軍民融合發展六大展區，充分展示國內外最新科技發展成果與產品，分享前沿科技咨訊，展望國際創新趨勢。
「海創會」吸引了國內外眾多知名企業參與，微軟、格力、創維、金林集團、天匯能源、國家大學科技園等系列知名企業參展，集中展示物聯網、雲計算、移動互聯等新技術，還設置了「一帶一路」、新能源、智慧旅遊、智慧教育、VR全景、物聯網等特色展區，集中展出國際國內最前沿的技術和應用。
本屆「海創會」將舉行中國(海南)投資與創新論壇暨城市對話、知識產權與創新創業論壇分論壇、「一帶一路」中新企業交流論壇、格力電器董事長董明珠專場演講等五場高峰主題論壇活動。
本屆「海創會」由海南省商務廳、海南省科學技術廳、海南省教育廳、中國科技產業促進會聯合主辦。(完)
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