中新網石家莊6月28日電 (楊夢潔 吳玉玲)河北省住房和城鄉建設廳28日透露，於2016年6月組織開展的河北省綠色村莊創建工作，經住房和城鄉建設部組織專家複核，並結合全國農村人居環境信息系統相關內容錄入及衛星圖片，認定河北省綠色村莊837個，數量位居全國第五位。

住房和城鄉建設部去年3月印發的《住房城鄉建設部關於開展綠色村莊創建工作的指導意見》中指出，綠色村莊創建工作的目標是到2020年實現全國村莊綠量明顯增加，淮河流域及以南地區70%以上的行政村(含所有自然村組，以下同)、以北地區60%以上的行政村達到本意見提出的綠色村莊基本要求；到2025年全國大部分村莊達到綠色村莊基本要求，農村人居環境和生態環境顯著改善。

根據《住房城鄉建設部關於開展綠色村莊創建工作的指導意見》及河北省委、省政府《關於加快推進美麗鄉村建設的意見》(以下簡稱《意見》)，河北省住房和城鄉建設廳會同河北省美麗鄉村建設領導小組辦公室、河北省林業廳、河北省農業廳(河北省農工辦))聯合印發了《關於開展綠色村莊創建工作的通知》，明確創建綠色村莊基本標準和要求。

《意見》要求，根據全國綠色村莊創建的總體目標，確定河北省綠色村莊創建的目標為：到2020年，全省60%以上的行政村達到綠色村莊的標準，到2025年90%以上的村莊達到綠色村莊標準。

《意見》明確河北省確定綠色村莊標準是：一是村莊規劃。村莊規劃科學合理，尊重自然生態，村莊綠化、村莊建設嚴格執行規劃。二是村莊綠化。按河北省地方標準《村莊綠化技術規範》(DB13/T2282-2015)，對村莊的街道、庭院、隙地、河渠坑塘及村邊等部位進行綠化，建立有效的植綠、護綠機制；古樹名木實現調查、建檔和保護。三是村莊建設。農房建設積極應用綠色建材和節能環保技術，推廣利用太陽能、沼氣等綠色能源，村容村貌及環境衛生整潔、有序。(完)