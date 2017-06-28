中證網訊 記者 劉向東

一份收購公告引出兩份關注函

在公司2015年完成的重大資產重組中，凱迪生態控股股東將屬下兩家生物質發電廠「雪藏」，未按承諾注入公司。如今，公司卻要收購這兩家生物質發電廠，公告發佈后，引起各方廣泛關注。6月28日，深圳證券交易所向凱迪生態(000939)就此發出第二份關注函。

6月15日晚，凱迪生態公告，擬以11832萬元收購洋浦長江投資公司持有的洪雅凱迪100%股權、松桃凱迪100%股權。實際上，洋浦長江持有的洪雅凱迪、松桃凱迪股權，是2016年二月和三月從凱迪生態控股股東陽光凱迪手上購得，兩家電廠的交易價格均為8100萬元。

收購公告表明，凱迪生態此次收購的兩家電廠即為控股股東昔日出售的生物質發電資產，而在2015年6月完成的重大資產重組中，凱迪生態在公告中已明確表明，控股股東已將全部生物質發電資產注入了上市公司。這意味著，陽光凱迪屬下的洪雅凱迪和松桃凱迪，當時並沒有注入凱迪生態，直到重組完成八個月之後，控股股東才將兩家電廠轉讓給第三方洋浦長江。控股股東當時隱瞞了兩家公司的存在，與信息披露不相符，向投資者撒了一個彌天大謊。（相關報導見中證網6月19日報導《凱迪生態重大資產重組再曝違規：控股投東「雪藏」兩家生物質電廠》）

6月16日，深圳證券交易所就此向凱迪生態發出了第一道關注函，要求公司披露第三方是否與上市公司及控股股東存在關聯關係，是否存在規避關聯交易審議程序等信息，以及說明公司控股股東陽光凱迪是否違反「本次交易完成後，本公司及本公司控制的其他企業不存在與凱迪電力目前所從事的生物質發電廠相同的或相競爭的業務」等上述重組時的承諾等事項。

6月23日，凱迪生態對關注函的回復公告中說，第三方洋浦長江投資公司與公司和持股5%以上股東沒有關聯關係，公司控股股東也沒有違反在前次重大資產重組文件中的相關承諾。

但是，6月27日，深圳證券交易所針對公司的上述回復再次發出關注函，要求公司進一步說明在前次重大資產重組相關文件中未披露兩家電廠情況的原因及合理性，並要求前次重大資產重組的獨立財務顧問、律師和會計師對相關情況的真實性進行核查並發表意見，關注函還要求公司說明公司控股股東陽光凱迪及其關聯方在前次重組后是否仍有其他生物質電廠未注入上市公司，是否還存在其他已簽訂股權轉讓協議但未完成全部交割手續的生物質發電廠。

律師認為 回復函中有疑問

針對深交所關注函中要求公司說明第三方洋浦長江投資公司與公司及其持股5%以上股東的關聯關係，23日，公司在回復公告稱，洋浦長江投資公司兩名自然人股東陳小銀、郭國輝並未直接或間接持有陽光凱迪、華電資本、華寶信託5%以上股份； 並未擔任陽光凱迪、華電資本、華寶信託的董事、監事或高級管理人員；並未擔任直接或間接控制陽光凱迪、華電資本、華寶信託的法人或其他組織的董事、監事或高級管理人員； 陳小銀、郭國輝不屬於陽光凱迪、華電資本、華寶信託的董事、監事、高級管理人員關係密切的家庭成員。也不屬於擔任直接或間接控制陽光凱迪、華電資本、華寶信託的法人或其他組織的董事、監事或高級管理人員關係密切的家庭成員。

上述回復是否可以說明洋浦長江與控股股東凱迪陽光沒有關聯關係？就此，中國證券報記者採訪了長期關注凱迪生態的湖北德馨律師事務所劉陸峰律師。他認為，回復公告中只是說明凱迪生態持股５％以上股東的高管，與洋浦長江投資公司兩名自然人股東沒有交叉任職關係，但這並不能完全說明洋浦長江與控股股東陽光凱迪沒有關聯關係，除上述雙方人員的任職狀態以外，判定雙方的關聯關係還需要查交易雙方的歷史淵源和資金往來，以及查清洋浦投資的實際控制人到底是誰。凱迪生態用這種簡單枚舉法得出沒有關聯關係，犯了以偏概全的邏輯錯誤。

劉陸峰律師說，從凱迪生態的公告看，洋浦長江投資公司是一個無生物質發電經驗和經營記錄的公司，這家由兩個自然人控制的公司卻在凱迪生態重大資產重組前，匆匆以註冊資本收購控股股東陽光凱迪公司的兩家電廠，重組完成後又虧損幾千萬賣給原賣家控股的上市公司，這其中疑點十分明顯，還有待相關方面進行細緻核查，不能聽信公司回復中的一面之詞。

「雪藏」電廠有何隱情？

在23日的回復中，凱迪生態中對轉讓兩家生物質電廠的經過進行了如下說明：

2014 年9月12日，為了順利推進上市公司重大資產重組項目，避免出現大股東與上市公司形成同業競爭關係，陽光凱迪與洋浦長江簽訂股權轉讓協議，將松桃電廠和洪雅電廠出售給洋浦長江。雖然由於股權質押協商原因，松桃電廠和洪雅電廠的工商變更登記有所延遲，但根據《中華人民共和國公司法》（2014 年修訂）第三十二條第3款規定：「公司應當將股東的姓名或者名稱向公司登記機關登記；登記事項發生變更的，應當辦理變更登記。 未經登記或者變更登記的，不得對抗第三人」。對於股權轉讓事宜，工商變更登記僅為宣示性登記，不作為有限責任公司股權轉讓生效的實質條件，股權轉讓協議自雙方簽訂之日起生效。因此，2014 年 9 月 12 日洋浦長江和陽光凱迪就轉讓松桃電廠、洪雅電廠全部股權事宜簽署的《股權轉讓協議》已經自雙方簽訂之日成立並生效，洋浦長江已委派人員擔任松桃電廠、洪雅電廠的董事及主要管理人員職務，松桃電廠和洪雅電廠股權已實際轉讓予洋浦長江並受洋浦長江控制。

2016 年 2 月 22 日、2016 年 3 月 2 日，松桃電廠和洪雅電廠股權質押分別解除，並進行工商登記變更，工商登記股東變更為洋浦長江。

回復中還稱，2014 年 11 月 24 日，陽光凱迪向公司出具避免同業競爭的承諾，承諾「本次交易完成後，本公司及本公司控制的其他企業不存在與凱迪電力目前所從事的生物質發電廠相同的或相競爭的業務」。 陽光凱迪自出具關於避免同業競爭的承諾后，雖至 2016 年初仍名義持有松桃電廠和洪雅電廠的股權，但相關股東的權利義務已根據股權轉讓協議的約定轉移至洋浦長江，且並未實際管理和運營上述兩家電廠，因此陽光凱迪不存在違反承諾的情形。

那麼，僅憑一紙轉讓協議，能從法律上證明陽光凱迪沒有違反承諾嗎？

劉陸峰律師認為，從整體來講，按凱迪生態的回復公告，2014年9月12日，陽光凱迪與洋浦長江就轉讓松桃電廠、洪雅電廠全部股權簽定了協議，直到２０１６年二三月才辦理工商登記。涉及到交易標的資產的重大事項，在公司重大資產重組中卻隻字未提，這是違反信息披露規定的。

針對在回復公告中引用《公司法》第32條和3款規定的條文相關內容，劉陸峰律師認為，回復中的相關說法是一種低級的偷換概念。股權轉讓協議可雙方通過約定設置生效的條件，但股權轉讓完成必須登記變更才生效；協議生效與完成轉讓的法律確認是兩個不同概念；其次，「工商變更登記僅為宣示性登記」的說辭是對法律的歪曲，因法律明文規定的工商變更登記「應當辦理變更登記」，是強制性的規定，回復中所稱的宣示性登記，應該是凱迪生態的一大「發明」；法律規定未依法按時作變更登記的，不僅「不得對抗第三人」，而且還要處罰，故凱迪生態所稱的轉讓協議生效與否，對第三人包括負責證券發行審批的監管機構中國證監會都是沒有約束力的，也就是說，即使股權轉讓協議生效，對交易雙方有約束力，但沒有進行股權變更登記，兩個生物質電廠在法律上產權仍然屬於陽光凱迪。

「打個比方說，二人簽了離婚協議，但沒有辦理離婚登記，任一方另行結婚都不可能通過結婚登記，如你敢隱瞞事實造假登記或私下結婚生孩，就構成重婚，肯定要坐牢的。」劉律師說，無論什麼原因導致兩家電廠與洋浦長江簽訂了轉讓協議，但並未辦理股權變更登記，兩家電廠在法律上產權仍屬於控股股東，這不能成為凱迪生態可以違反非公開發行相關法律規定的理由。

更令人蹊蹺的是，當時控股股東屬下並不只是洪雅凱迪和松桃凱迪這兩家生物質電廠的股權被質押，在重大資產重組時已注入的標的資產中，還有臨澧綠色能源100%股權等16家生物質電廠，同樣存在股權質押，質押方與上述兩家生物質電廠相同，均為中國進出口銀行。

「為什麼控股股東只是將兩家生物質電廠在重組前匆匆轉讓呢？其中疑點太明顯了，必須給投資者一個回答。」劉陸峰律師還說，近年來凱迪生態違規不斷，已多次受到監管部門問詢和監管。去年，監管部門已查實，就在公司2015年完成的重大資產重組中，參與公司非公開發行的武漢金湖科技有限公司實際上是公司的關聯方。如今，又曝出控股股東隱瞞兩家生物質發電廠。凱迪生態的這些違規操作，不只是違反同業競爭的承諾，而是通過故意隱瞞重大事項，以達到通過非公開發行審核的目的，這種行為已涉嫌欺詐發行證券犯罪，應當追究相關責任人刑事法律責任。