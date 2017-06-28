開發商Playdead宣布，旗下一致好評的佳作《地獄邊境》和《Inside》將發行同捆的實體版本。

這次的實體版本由開發商Playdead和發行商505Games合作，含有《地獄邊境》和《Inside》兩款遊戲，以及限量版的海報和藝術卡片。

同捆實體版遊戲將登陸PS4和Xbox One，9月12日在美國發行，9月15日在歐洲地區發行。售價29.99美元（約合人民幣200元）。