《地獄邊境》《Inside》同捆實體版公佈 9月上市、售價200元北京新浪網 (2017-06-28 22:14)
開發商Playdead宣布，旗下一致好評的佳作《地獄邊境》和《Inside》將發行同捆的實體版本。
這次的實體版本由開發商Playdead和發行商505Games合作，含有《地獄邊境》和《Inside》兩款遊戲，以及限量版的海報和藝術卡片。
同捆實體版遊戲將登陸PS4和Xbox One，9月12日在美國發行，9月15日在歐洲地區發行。售價29.99美元（約合人民幣200元）。
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