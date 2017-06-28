記者莊漢昌／台南報導

106年全國地方議會議長副議長第2次聯誼座談會，28日於南市南元休閒農場舉行，台南市議長賴美惠及副議長郭信良率議會同仁熱情接待內政部政務次長花敬群及來自全國地方議會正副議長。賴議長期許在地方議會首長帶領下，議政蓬勃發展，協助地方建設，邁向更美好的臺灣。

聯誼座談會由台南市議長賴美惠擔任主席，聯誼座談會會長賴進坤、內政部政務次長花敬群、民政司長林清淇、省諮議會諮議長鄭永金以及新北市、桃園市、臺中市、高雄市、基隆市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣及澎湖縣等地方議會議長、副議長都齊聚與會。

賴美惠說，議會是地方最接近民意也最瞭解民眾心聲的機關，正副議長是議會的火車頭，扮演折衝協調角色、搭起溝通橋樑，希望藉由座談會，除了在地方民意代表及民主政治經驗交流傳承之外，同時也對地方建設、議事運作及行政事務應興應革事項等方面作意見交換，向中央提供寶貴建言。

聯誼會會長同時也是花蓮縣議會議長賴進坤肯定臺南市議會用心，並預祝大會圓滿成功。內政部政務次長花敬群承諾會將座談會上聲音帶回，而民政司長林清淇表示尊重聯誼會的提案，若需要內政部說明，則內政部也會進一步說明或帶回持續處理。