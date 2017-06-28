記者張朝福／嘉義報導

今年4月份遠征韓國參加「2017 韓國南原國際溜冰公開賽」的嘉義市小選手，在多個國家、眾多競爭隊伍中脫穎而出，勇奪直排輪速樁項目1金3銀與第四、第五名的好成績，市長涂醒哲今日於市務會議中公開表揚，感謝小選手為嘉義市、為台灣爭光，同時也感謝教練在滑輪溜冰競賽領域帶領整個嘉義市走向世界。

本次參加2017 韓國南原國際溜冰公開賽獲獎成績如下：



王佑瑜同學(宣信國小畢業)，榮獲(速樁)項目青年女子組「金牌」。



陳璿羽同學(大業國中)，榮獲(速樁)項目青年女子組「銀牌」。



羅珮瑜同學(嘉義家職)，榮獲(速樁)項目成年女子組「銀牌」。



陳貝怡同學(嘉義家職)，榮獲(速樁)項目成年女子組 第五名。



鄭秉宸選手，榮獲(速樁)項目成年男子組「銀牌」。



陳昱錡選手(興華高中-畢業生)，榮獲(速樁)項目成年男子組第四名。

中華民國滑輪溜冰代表團嘉義選手由嘉義市體育會滑輪溜冰委員會羅賢益教練負責培訓，花樁代表團由台北李懿蓓教練負責培訓。

教育處表示，在南韓競賽拿下好成績之後，羅珮瑜、陳貝怡、陳璿羽、鄭秉宸於2017 年5 月7 日赴台北參加「2017 世界自由式輪滑錦標賽」國手選拔，再度榮膺國手資格。陳昱錡、鄭秉宸於2017 年5 月7 日赴台北參加2017 世界大學運動會「滑輪溜冰」項目，第四次決選選拔，榮膺國家代表隊選手。



羅珮瑜同學於2017 年5 月28 赴台北參加106 年總統盃全國溜冰錦標賽，榮獲1 金1 銀1 銅、陳貝怡同學榮獲1 金1 銀1 銅、王佑瑜同學榮獲3 銀，鄭秉宸榮獲1金1銀。

今年下半年羅珮瑜、陳貝怡、陳昱錡、陳璿羽將國家代表隊選手身分，於8 月2 日至7 日參加2017 上海國際自由式輪滑公開賽及在9 月1 日至11 日參加中國南京舉辦2017世界自由式輪滑錦標賽。預祝他們取得最佳成績，為嘉義爭光。