記者季大仁／新竹報導

為落實輔導僑胞經濟事業發展，加強對僑營企業聯繫服務，精進僑營企業經營體質，並協助推動與國內創意創新產業之商機交流合作，僑務委員會26日至30日開辦「僑商創意創新產業觀摩團」。活動除了包含創意創新產業相關專題演講外，還安排參訪4家國內績優創意創新企業並拜會經貿事務機關或創新創業機構。

此次前來參訪的海外僑商來自許多國家，包含美國、加拿大、巴西、秘魯、巴拉圭、比利時、法國、日本、菲律賓、越南、馬來西亞、新加坡、汶萊、泰國、印尼、緬甸、阿拉伯聯合大公國、澳洲、關島、南非，每位僑商都希望可以找到台灣具有創新及競爭力的產品，推廣到自己的國家中。

國璽幹細胞公司也在這次參訪行程中受邀請，代表台灣生技創新產業，與海外僑商介紹目前台灣幹細胞產業的相關應用及研發技術，讓海外僑商可以深刻了解台灣的技術潛力。

開場時，莊明熙總經理熱情歡迎所有僑商可以多多了解公司的技術和產品，進一步洽談海外合作事宜；邱淳芬副總也毫無保留的分享公司的經營理念、營運模式以及目前公司最新的研發進度；馬鈺欣高級專員也為這些僑商詳細說明公司目前的產品特色以及相關的實驗驗證數據，讓僑商們可以知道國璽商品的特色；蔡慎修資深經理帶領海外僑商到國璽實驗室參觀介紹，透過實體的實驗設備、專利、其他及認證證書，讓海外僑商了解公司研究上的高規格要求。

國璽幹細胞公司充分介紹公司所有面相的營運模式，許多僑商積極詢問後續合作及進口的事宜，包含幹細胞新藥如何引入該國執行。馬來西亞、美國僑商也希望可以引進生醫級幹細胞保健品到國內銷售。另外也有國璽獨特的原料開發保養品，在當天也廣受好評，吸引每個來訪的人購買使用，幫助台灣的技術在國際間發揚光大。