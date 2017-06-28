記者黃駿騏／桃園報導

桃園市長鄭文燦28日前往八德區八塊畫室咖啡館，出席「《桃園誌》兩週年改版發表會」，鄭市長表示，市刊《桃園誌》已經發行24期，在發行滿2年的時候改版，邀請聶永真老師設計簡潔、多元、平等的新風格。《桃園誌》是城市誌，要呈現城市的歷史、文化、生態及生活在這個城市的人們，以故事為主，少一點政治、多一點文化。他肯定新聞處編輯團隊用心讓閱讀的人可以看見不一樣的桃園，桃園確實需要被發掘，每天都有改變在發生，相信市民會更喜歡這座城市，也期許未來的發行網絡更廣，成為市民的刊物，讓更多人看到桃園。

鄭文燦指出，桃園是台灣的縮影，不論在文化、產業、歷史、生態各個層面，都有很豐富的內容可以挖掘，桃園真的需要被發現，也非常值得介紹給大家。《桃園誌》是地方誌、也是城市誌，不是宣傳刊物，也不用講究政治正確，而是發掘「你沒有看到的桃園」，呈現桃園的點點滴滴。鄭市長感謝市議會對《桃園誌》的支持，他也會繼續給予《桃園誌》最大的鼓勵。

市長鄭文燦肯定新聞處編輯團隊用心，讓閱讀的人可以看見不一樣的桃園。

雖然現代人習慣用平板或手機閱讀，但是文字閱讀仍然有獨特的樂趣與美感，包括文字、圖片、編輯風格、印刷質感等，在在都充滿閱讀的樂趣，紙本的《桃園誌》有其無可取代的價值，更有人將《桃園誌》作為收藏品。新版《桃園誌》邀請知名的設計師聶永真老師設計，新版本的封面及內頁，呈現完全不一樣的風格與感受。每個人物都有故事，每個故事都值得被記錄，鄭市長以眷村為例，90歲老兵講述當年經過戰亂的過程，令人感動，每個人的故事不論大小，都可以讓《桃園誌》更豐富。

鄭文燦說，從2015年7月到現在發行24期，正好滿2年，他肯定每位曾經參與的一份子，桃園市能夠出版如此優質的《桃園誌》，讓各界看見桃園的各種變化，是一件很美好的事情。鄭文燦也說自己在大學時代曾擔任學生報社的社長，作過設計工作及文宣，依他的經驗，設計時最討厭的就是「被改來改去」，但是每個好的作品都會經歷痛苦的、求好心切的過程，他看見新聞處長張惇涵現在正經歷他曾經經歷過的階段，十分肯定新聞處編輯團隊，如此用心記錄每個故事。

鄭文燦期許未來的發行網絡更廣，成為市民的刊物，讓更多人看到桃園。

新聞處長張惇涵表示，市刊《桃園誌》從2015年7月創刊以來，一直都很注重深度、廣度和溫度，已累計發行24期。《桃園誌》深入淺出的為讀者帶來桃園的各種面貌，張處長以日劇「Change」的台詞為例，「你可以用小學五年級生聽得懂的語言來告訢我」，介紹了非常多層面的議題。張處長也感謝市議會的支持，透過57位議員的專訪，闡述描繪桃園的願景。他身為《桃園誌》總編輯，覺得寫《桃園誌》是快樂的過程，也讓大家更加認識桃園。

張惇涵也表示，《桃園誌》24期以來的每篇稿子他都親自修改，蒐羅了13區、共173處桃園的好吃好玩，更帶讀者一起閱讀，橫跨5大洲、12國的21位外籍人士在桃園的故事，閱讀《桃園誌》不只是閱讀桃園、也是閱讀全世界。《桃園誌》展現桃園多元族群的面貌，包括客家、閩南、原住民族、眷村、滇緬、新移民都充分展現；也介紹了從志工到網紅，35種不重複的百工百業故事，讓桃園從多元文化到性別平等，乃至職人的打拚概念，都有溫度的呈現。

新版主題以概念化的「封面故事」呈現，第一期的主題是「小改，變不一樣」，改變需要執著，《桃園誌》新版Logo將桃園（Taoyuan）的縮寫字母T和Y，用圓角及方角的幾何線條呈現，把比鄰共存的社區街坊，在視覺上做了絕妙的結合，呈現方式像一只天秤或輕盈的竹蜻蜓，搭載著桃園的多元、平等和夢想。他引用今（106）年度金曲獎頒獎典禮上陶晶瑩回憶張雨生的話，「變數會過去，但是作品會留下」，在網路時代，即時新聞會隨熱度的消退，一頁一頁在Google頁面上往後退，但是好的作品、書籍、文字會留下，紙本閱讀是永遠不會退潮的流行。

張惇涵表示，《桃園誌》一直都很注重深度、廣度和溫度，深入淺出的為讀者帶來桃園的各種面貌。

張惇涵也說，「傳教士不應該跟傳教士傳教」，《桃園誌》發行量從創刊時的8萬本，到第24期變為3萬本，雖然數量減少但是通路更廣，公家機關的索閱點從88%降到32%，增加咖啡店、居酒屋、桃園15個獨立書店、全國23個誠品書店、健身房、高爾夫球場、旅宿業、國道休息站、機場捷運、旅客服務中心等索閱點，就像沒有任何的因素可以阻礙桃園的進步，《桃園誌》的進步也不會停止。

改版後的《桃園誌》「好的不變，變得更好」，不變的是對多元文化的報導、對平等與夢想的承載，定期檢討及更新索閱點；變的是以更成熟的思考方式，把抽象概念寫實的描繪出來，同時透過聶永真老師的極致美學，提升城市美感。除了更概念化的「封面故事」，也推出對談新單元「廣角透視」，及訴說那些「你所不知道的桃園」的「大城小事」單元，再加上「旅行小提案」、「城市進化論」、「職人群像」、「品味桃園」、及「一期一會」等8大主題，更多面向、更前瞻的觀點，《桃園誌》會繼續書寫桃園的故事，呈獻出更好的桃園。

設計師聶永真老師表示，一直以來與公家機關合作，對設計師來說是很大的夢魘，以往公家機關對設計師來說，是很強大的「品味黑洞」，近年來公部門變的不一樣，有機會與政府部門合作，讓政府刊物不一樣、更好、更厲害、更有品味，也更符合當代的審美視野跟角度。

聶永真指出，這次改版讓「桃園誌」3個字變小，讓《桃園誌》的品味及氛圍更好、更棒。

聶永真指出，這次改版讓「桃園誌」3個字變小，但是變小不代表看不見，越小越會讓人聚集焦點，越會吸引一般人的注意，也讓《桃園誌》的品味及氛圍更好、更棒。新版Logo在T字裡藏了Y，把很微小的東西藏在細節裡，封面呈現不一樣的風格與感覺，內頁的編輯、邏輯也都換新。他很高興與市府新聞處的團隊合作，不同以往與公部門合作的經驗，在節奏、機動性都很快速，令他感到很驚訝、也很棒。

包括市府新聞處長張惇涵、青年局長陳家濬、觀旅局副局長陳文君、八德區長陳玉明、設計師聶永真、陳聖智、高雄市政府新聞局長丁允恭、文化總會副秘書長張鐵志、《藍寶石》創辦人許哲寧、《貢丸湯》主編謝爾庭皆一同出席。