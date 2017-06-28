信望愛智能發展中心，以「沙發后花園」的餐廳場域，提供心智障礙學員學習，今舉辦成果展（圖／社會局提供 , 2017.6.28）

財團法人台中市私立信望愛智能發展中心辦理社區日間作業設施(小作所)，以「沙發后花園」的餐廳場域，提供目前服務的16位心智障礙學員學習，增進職業適應能力以及工作技能。今(28)日舉辦成果展，同時發表由學員包裝精美的「希望背包」，展現堅強的手作功夫，氣氛溫馨。

今日舉辦「社區日間作業設施服務成果展暨希望背包公益發表會」，學員現場示範煮咖啡、鬆餅擺盤、展示自製手工皂、表演啦啦隊，此外，今天募集的「希望背包」包裝精美都是學員一個一個包裝，展現小作所服務成果與學員的手作工夫和一般人一樣，才藝不打折。

社會局主任祕書廖宗侯到場鼓勵學員，他表示，信望愛智能發展中心的專業服務，每次在相關評鑑都獲優等肯定，也代表市府感謝宇程紡織有限公司每年固定捐助600份公益環保包，讓小作所學員有更多學習機會，這些背包每年都有不同的主題，背包圖案描繪了身障朋友在小作所努力學習的故事，這種助人自助的相互交流回饋特別令人感動。

心智障礙學員展現小作所服務成果手作功夫和一般人一樣，才藝不打折（圖社會局提供 , 2017.6.28）

社會局表示，「社區日間作業設施」服務模式介於日間照顧服務以及庇護工場之間，為部分能力較弱而無法進入支持性或一般性就業職場的心智障礙者提供另一種服務選擇，透過作業活動的訓練及自立生活的課程，提升學員的自信。當心智障礙學員走出家庭，參與社會活動，同時也讓照顧者得到喘息的機會，信望愛智能發展中心目前提供社區日間作業設施服務予16位服務使用者，好的服務需要足夠的經費做支持，希望社會大眾能夠一起用捐款行動幫助身心障礙者走出障礙困境，迎向美好希望。

即日起，只要捐款支持信望愛智能發展中心身障專業服務1000元以上即贈送乙只｢希望背包｣，限量600只，贈完為止。捐款幫助心智障礙服務經費，請洽04-25356240信望愛中心（劃撥帳號21624500）。