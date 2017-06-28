記者黃駿騏／桃園報導

桃園市政府青年事務局28日舉辦創投系列開講的末場活動「2017亞洲矽谷國際創投趨勢論壇」，邀請到國際知名種子創投SOSV台灣加速器計畫負責人Ryan Shuken，及物聯網創投 Mesh Ventures共同創辦人 Bob Cheng 分享投資案例與國際科技發展趨勢，探討國際創投趨勢與台灣新創團隊如何找出優勢，與會人數多達150人，充分顯示桃園豐沛的創業能量。

SOSV為TechCrunch評為全球排名第三的種子創投，去年在台灣設立加速器MOX，專注於培育與投資行動裝置相關的新創團隊，並曾與桃園市政府青年事務局合辦新創團隊訓練營。Ryan Shuken 指出，隨著行動裝置的普及，行動經濟必定成為主流。台灣人相當勤奮及聰明，需要更多的支持，台灣絕對可以打造出最好的新創中心城市。

陳家濬表示，將連結國內外資源及創業能量，帶領台灣青年創業走向世界。

物聯網創投 Mesh Ventures成立短短兩年投資超過10個團隊，估計投資上億台幣。共同創辦人Bob Cheng分享，硬體只是一個路徑，提供物聯網服務的公司才會是最大的贏家。製造業是台灣最大的優勢，也是台灣新創團隊最好的發展基礎，鼓勵桃園的新創團隊不只是做硬體，更要朝向物聯網服務方向發展。兩位講者(Ryan及Bob)均認為創投除投資資金外，還會協助新創公司成長，創投投資的重點放在產品市場否夠大、產品在市場是否有競爭對手、該產品之市場入門門檻是否夠高、團隊成員人力與專業性分工等。

桃園市府青年事務局局長陳家濬表示，桃園市身為「亞洲・矽谷」計畫中心，具有國際轉運要衝、物流體系高度發展、全國工業最高產值等優勢，如何協助創業者善用資源站上國際舞台是當前重要挑戰，本次論壇將連結國內外資源及創業能量，帶領台灣青年創業走向世界。