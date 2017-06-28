記者許凱涵／高雄報導

「2017 第二屆大大親子影展」於28日下午2點在高雄駁二in89電影院映響空間舉辦記者會，由主辦單位「台灣國際影音與教育協會」理事長林杏鴻、「還孩子做自己行動聯盟」創辦人醫師李佳燕、文化局主秘簡美玲、教育局主秘游淑惠及總統教育獎得主韓雨樵與媽媽許博惠等多位貴賓共同出席，為即將開跑的影展活動揭開序幕。

「大大親子影展」為去年由「台灣國際影音與教育協會」以及「還孩子作自己行動聯盟」在高雄自辦的兒少人權影展。本屆大大親子影展策展人暨創辦人林杏鴻亦表示：「105年籌辦大大影展獲得各界的協助得以完成，獲得觀眾熱烈迴響。106年除了努力讓影片在專業戲院放映，以最好觀影品質給觀眾外，也將影展推展至臺北，有了雙城影展的規模。」高雄場從 7 月 1 日（六）至 9 月 30 日（六）期間，每週六、日上午 10點半各播出一場，精選於世界各影展獲獎的 12 部優質電影、共計36 場次，分為「童心世界」、「校園私角落」、「天才天才？」、「好動人生」四個單元，關注兒童性、親子關係、學校教育及過動等兒少相關議題。

106年首創將電影結合繪本，其中高雄三個電影場次的映後座談，由親子共學團的故事媽媽帶著繪本與觀眾一起探討電影與繪本當中的議題，開啟孩子的思辨與閱讀能力。醫師李佳燕表示：「現今的大人太過忙碌，大大親子影展讓大人透過影像和活動來反思：到底孩子要的是什麼？要給孩子什麼樣的童年？」透過「世界咖啡館－我對教育小看法」，讓孩子分組討論現今教育關係議題，盼能提昇兒少的主體性；同時設計「《拍一封信給你》」影像信徵件活動，以增進兒少與養育者之間的溝通，化解關係之間的衝突與糾結。

文化局主秘簡美玲表示，親子學習的課題無止盡，每個大人心中都住著一個小孩子，希望大人彎下身、以孩子的角度看每一個事物，而電影就是最易於親近且精彩的教材。這次影展於暑假期間週末在駁二藝術特區舉辦，歡迎各位市民朋友除了來此欣賞影展的精彩電影，也可以一起在駁二「好、動、玩、樂」一整天。