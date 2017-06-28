（中央社記者姜遠珍首爾28日專電）為推廣台北世界大學運動會及觀光，台北市今晚在南韓大邱市舉辦「FUN TAIPEI世大運觀光之夜」。台北市副市長陳景峻說，希望台北與大邱民眾能夠互相感受到彼此的城市魅力。



FUN TAIPEI台北世大運觀光之夜邀請大邱市政府，及當地旅行業者與媒體出席，陳景峻特別推薦「大邱限定」FUN TAIPEI旅遊專案產品，邀請南韓旅客隨著聖火一同來到台北旅遊，場面溫馨。



台北世大運觀光之夜晚宴在大邱諾富特國賓酒店舉行，包括大邱市副市長柳俊夏、駐南韓台北代表部釜山辦事處處長吳尚年、台灣虎航商務長黃世惠、大邱華僑協會會長臧汝林、大邱廣域市觀光協會會長尹賢等人，以及多家旅行業者出席。



除了啟明大學的啦啦隊帶來迎賓表演外，現場還有FUN TAIPEI台北美味區、文創展示區、世大運主題拍照區等特色攤位讓貴賓體驗。



陳景峻表示，台北和大邱兩市互為友好姐妹城市，今年也特別簽署觀光宣傳合作備忘錄，希望透過頻繁緊密的交流，讓兩市民眾互相感受到彼此城市的魅力。



大邱市副市長柳俊夏指出，兩市在友好、觀光、體育、文化藝術、公務員研修皆有互動，大邱市長權泳臻應台北市長柯文哲之邀，8月將出席世大運開幕式，並舉辦大邱觀光宣傳推薦會，促進兩市觀光持續交流。



2017台北世大運將在8月隆重登場，聖火傳遞至最後一站大邱後，將由台北接棒，開展賽事並迎接觀光盛會。駐釜山辦事處長吳尚年對於選擇在大邱舉辦「世大運觀光之夜」表示非常高興，希望透過台韓更多交流，增進互訪及互惠。1060628