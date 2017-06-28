？ ？雖然馮提莫勁敵「阿冷」最近人氣很旺，但是我們的馮提莫也沒有閑著！這兩天除了曬出自己的新照外，還為我們帶來了一個好消息，那就是她的首支個人單曲6月30日就要發出來啦。喜歡馮提莫的小夥伴，但是記住去聽哦，肯定很讚！

？ ？馮提莫唱歌真的好好聽：

？ ？馮提莫新照：

？ ？網友評論：

？ ？馮提莫先前美照：

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