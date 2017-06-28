馮提莫曬新照宣傳個人單曲 網友直呼：營養快跟不上了北京新浪網 (2017-06-28 21:45)
？ ？雖然馮提莫勁敵「阿冷」最近人氣很旺，但是我們的馮提莫也沒有閑著！這兩天除了曬出自己的新照外，還為我們帶來了一個好消息，那就是她的首支個人單曲6月30日就要發出來啦。喜歡馮提莫的小夥伴，但是記住去聽哦，肯定很讚！
？ ？馮提莫唱歌真的好好聽：
？ ？馮提莫新照：
？ ？網友評論：
？ ？馮提莫先前美照：
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
為防小行星撞地球NASA研製「地球盾牌」【北京新浪網】
還敢說沒外星人？「好奇號」火星發現這個東西【北京新浪網】
又一個共享單車黃了 創始人：我再不看好共享單車了【北京新浪網】
「萬通」摘牌員工落淚 18年老市場進入閉市倒計時【北京新浪網】
台北Apple Store究竟有什麼好康？有比授權店更便宜嗎？【KNOWING新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》