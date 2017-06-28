開發商Robot Entertainment宣布，免費在線遊戲《獸人必須死OL》將於2017年7月18日登陸PS4。

《獸人必須死》系列是經典的動作塔防遊戲。而《獸人必須死：網路版（Orcs Must Die! Unchained）》，國內一般稱為《獸人必須死OL》，則是主打多人在線遊戲，國內由騰訊代理。

PS4版的《獸人必須死OL》在上線時，PS+會員下載安裝遊戲還將獲得獨家的遊戲內貨幣、皮膚和消耗品獎勵，價值超過20美元。