新浪科技訊 6月28日晚間消息，小米公司旗下米家品牌召開2017年度發佈會，發佈三款新品——米家激光投影電視、九號平衡車Plus以及米家聲波電動牙刷。小米聯合創始人、副總裁，小米生態鏈負責人劉德宣布，基於小米MIOT平台的聯網設備總量超6000萬台，小米生態鏈已成為全球最大的智能硬體平台。

2013年底，在小米手機業務取得突后，小米啟動了生態鏈計劃以布局IoT（物聯網）。2016年3月，小米對智能家庭戰略進行升級，正式發佈全新的生態鏈品牌「米家」，專門承載小米供應鏈產品。隨後，米家先後推出了壓力IH電飯煲、掃地機器人、空氣凈化器Pro、智能家庭套裝、LED智能檯燈、iHealth血壓計、騎記電助力摺疊自行車等眾多智能家居產品。

根據小米創始人、董事長兼CEO雷軍此前的說法，「我們的想法是用小米模式切入100個細分領域，帶動整個智能硬體的發展，把小米從一個大船變成整個艦隊。」而據雷軍今年5月在一次演講中透露，過去3年裡，小米已經投資孵化了77家生態鏈企業，2016年小米生態鏈全年的總收入已經達到150億元。

小米公司聯合創始人、副總裁，小米生態鏈負責人劉德也在發佈會現場介紹稱，截至今年5月31日，基於小米MIOT平台的聯網設備總量突破6000萬台，在地域分佈上已逐步遍及全球，日活躍設備數超800萬個，日處理設備請求量超過300億次，小米通用智能模塊累計出貨量超過950萬個。

除了自研和生態鏈投資之外，小米MIOT平台也採取了與合作夥伴合作的方式。小米生態鏈與Marvell（美滿）、高通、聯發科、英特爾、樂鑫、Realtek（瑞昱）等晶元廠商聯合研發小米通用智能模塊；同時，第三方合作夥伴包括飛利浦、微軟小冰、美的、奧克斯、中國移動、蘇泊爾等200多家企業已經接入了小米MIOT平台。

此次發佈的三款產品分別涉及智能家電、智能出行及個護健康三個領域。其中米家激光投影電視150英寸為與國內超90%激光影廳提供整體解決方案的光峰光電歷經兩年時間研發；米家聲波電動牙刷則是小米生態鏈首次涉及個護健康領域的產品，九號平衡車Plus在續航、承重等八大硬體提升的基礎上，新加入了智能跟隨、遙控等拓展功能。

「今天的高科技產品會成為未來日常生活的一部分。」劉德說，「米家品牌會繼續推動將原本只是少數人玩具的高端產品普及到千家萬戶，讓每個人都能享受到科技的樂趣。」(張俊)