台灣虎航在韓國大邱推出世大運旅遊套裝行中央社 (2017-06-28 21:50)
台北市政府28日晚間在韓國大邱市舉辦「FUN TAIPEI世大運觀光之夜」，台灣虎航商務長黃世惠（中）與台北市政府攜手發表大邱─台北直飛旅遊，為台北世大運加油。（台北市政府提供）中央社記者姜遠珍首爾傳真 106年6月28日
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